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ФФУ удовлетворила иск Маркевича к Днепру

«Днепр» обязали выплатить бывшему тренеру компенсацию за разрыв контракта

  • 01.02.2017 21:42
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Sport.ua. Мирон Маркевич
© Sport.ua. Мирон Маркевич

Палата разрешения споров ФФУ удовлетворила иск экс-тренера «днепрян», который требовал компенсацию за досрочное расторжение соглашения и долги по зарплате. Правда, конкретную сумму, которую получит Маркевич - в Доме футбола не называют, сообщает ТК Футбол.

Ранее в СМИ фигурировала сумма в размере 3,5 миллиона долларов.

Еще один истец к «Днепру» Артем Федецкий пока в ожидании, его дело отложили для рассмотрения в следующий раз.

Ранее стало известно, что в ФФУ отклонили иск Артема Милевского к «Динамо».

Источник — Sport.ua

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