ФФУ удовлетворила иск Маркевича к Днепру

Палата разрешения споров ФФУ удовлетворила иск экс-тренера «днепрян», который требовал компенсацию за досрочное расторжение соглашения и долги по зарплате. Правда, конкретную сумму, которую получит Маркевич - в Доме футбола не называют, сообщает ТК Футбол.
Ранее в СМИ фигурировала сумма в размере 3,5 миллиона долларов.
Еще один истец к «Днепру» Артем Федецкий пока в ожидании, его дело отложили для рассмотрения в следующий раз.
Ранее стало известно, что в ФФУ отклонили иск Артема Милевского к «Динамо».
Источник — Sport.ua
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