ФФУ удовлетворила иск Маркевича к Днепру

Палата разрешения споров ФФУ удовлетворила иск экс-тренера «днепрян», который требовал компенсацию за досрочное расторжение соглашения и долги по зарплате. Правда, конкретную сумму, которую получит Маркевич - в Доме футбола не называют, сообщает ТК Футбол.

Ранее в СМИ фигурировала сумма в размере 3,5 миллиона долларов.

Еще один истец к «Днепру» Артем Федецкий пока в ожидании, его дело отложили для рассмотрения в следующий раз.

Ранее стало известно, что в ФФУ отклонили иск Артема Милевского к «Динамо».