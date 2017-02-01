Гари КЭЙХИЛЛ: «Идем вперед, потому что хотим стать чемпионами»

Гари Кэйхилл похвалил команду за настрой, который она продемонстрировала вчера в матче с «Ливерпулем» на «Энфилде».



«Синие» набрали одно очко благодаря прекрасному штрафному в исполнении Давида Луиса — это был его первый гол после возвращения — но за противника счет сравнял Жоржиньо Вейналдум после перерыва.



Мы могли бы выиграть этот матч, если бы Симон Миньоле не сделал сейв после удара с пенальти Диего Косты, но в целом команда Антонио Конте потрудилась неплохо и сохранила отрыв в 10 очков от «Ливерпуля».



«Это сложный стадион, там трудно играть, но мы встали стеной, — говорит Кэйхилл. — Это было и физически сложное испытание для нас, но мы играли хорошо до конца. Когда получаешь возможность пробить пенальти, это отличная возможность, но ладно, все бывает».



«Диего забил столько голов за нас в этом сезоне, что промах не страшен. Мы показали характер, и если подумать, ничья не такой плохой результат».



«У нас было отличное начало, жаль, что они сравняли счет, но мы хорошо контролировали игру».



«Конечно, они всегда опасны. Во втором тайме они много атаковали, и нам надо было хорошо обороняться».



Наши игроки проделали потрясающий объем работы, отлично обороняясь, когда «Ливерпуль» владел мячом.



В опорной зоне Неманья Матич и Н’Голо Канте играли великолепно: француз сделал 14 отборов в течение 90 минут матча, это самое большое количество отборов у игроков АПЛ в этом сезоне.



«Я уверен в своих товарищах и в том, как мы играем, — говорит Кэйхилл. — Я уверенно выхожу на поле с этими ребятами, но мы знаем, как сложно стать чемпионами АПЛ. Мы уже выигрывали чемпионат раньше, и не выигрывали тоже, так что мы не расслабляемся».



«Учитывая результаты других, это не такое плохое очко для нас. Сейв после исполнения пенальти был отличным, иначе мы набрали бы три очка».



У «синих» только одно поражение в последних 17 матчах АПЛ, и мы опережаем «Тоттенхэм» и «Арсенал», которые вчера потеряли очки, на девять очков.



«Канониры» приезжают на «Бридж», где мы выиграли последние 10 матчей, в субботу, и Кэйхилл полностью сосредоточен на лондонском дерби.



«Мы идем вперед, потому что хотим стать чемпионами. Все просто, — сказал он. — Для нас это важная и насыщенная неделя».