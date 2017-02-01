ОФИЦИАЛЬНО: Владислав Калитвинцев - игрок Зари

Еще одним новичком луганской «Зари» в это межсезонье стал полузащитник Владислав Калитвинцев. В составе «черно-белых» он будет выступать на правах аренды. Срок аренды – один год.
Владислав Калитвинцев является воспитанником киевского «Динамо», за основной состав которого провел 13 поединков в чемпионате.
Также 13 игр футболист сыграл за «Динамо-2» и отметился двумя голами. 52 матча и 18 голов на его счету за молодежный состав киевлян.
В 2013-м году 13 встреч полузащитник провел за чешский «Слован».
Начиная с сезона 2015/2016 выступал в одесском «Черноморце», за который отыграл 34 матча (2 из них в Кубке Украины) и забил 5 мячей.
В свое время Владислав Калитвинцев выступал и за сборные Украины Ю-17, Ю-19, Ю-21.
Вместе с киевским «Динамо» становился чемпионом Украины и дважды выигрывал Кубок страны.
Уже завтра Владислав присоединится к «Заре», которая сейчас проводит учебно-тренировочные сборы в Турции. Желаем футболисту удачи и успешных выступлений в составе «Зари»!
Источник — ФК Заря
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Только вот вопрос, а у него разве не до лета контракт с ДК. или переподписал ?
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