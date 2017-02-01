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ОФИЦИАЛЬНО: Владислав Калитвинцев - игрок Зари

Хавбек «Динамо» отправился в годичную аренду

  • 01.02.2017 21:02
  • 1475 просмотров
  • 1 комментария
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dynamo.kiev.ua. Владислав Калитвинцев
© dynamo.kiev.ua. Владислав Калитвинцев

Еще одним новичком луганской «Зари» в это межсезонье стал полузащитник Владислав Калитвинцев. В составе «черно-белых» он будет выступать на правах аренды. Срок аренды – один год.

Владислав Калитвинцев является воспитанником киевского «Динамо», за основной состав которого провел 13 поединков в чемпионате.

Также 13 игр футболист сыграл за «Динамо-2» и отметился двумя голами. 52 матча и 18 голов на его счету за молодежный состав киевлян.

В 2013-м году 13 встреч полузащитник провел за чешский «Слован».

Начиная с сезона 2015/2016 выступал в одесском «Черноморце», за который отыграл 34 матча (2 из них в Кубке Украины) и забил 5 мячей.

В свое время Владислав Калитвинцев выступал и за сборные Украины Ю-17, Ю-19, Ю-21.

Вместе с киевским «Динамо» становился чемпионом Украины и дважды выигрывал Кубок страны.

Уже завтра Владислав присоединится к «Заре», которая сейчас проводит учебно-тренировочные сборы в Турции. Желаем футболисту удачи и успешных выступлений в составе «Зари»!

Источник — ФК Заря

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Комментарии
    jekavayp
    online
      jekavayp, 01.02.2017 21:11
    0
    Отлично!
    Только вот вопрос, а у него разве не до лета контракт с ДК. или переподписал ?
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