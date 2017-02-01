ГЕЛЬЗИН: «Руководство Арены-Львов не против, что б мы там играли»

Президент Олимпика Владислав Гельзин подтвердил желание Олимпика проводить домашние матчи Премьер-лиги во Львове.



Недавно руководство Арены-Львов заявило, что Олимпик изъявил желание играть домашние поединки УПЛ во Львове. По словам львовян, уже в скором времени стороны начнут переговоры.



«Действительно, Олимпик в качестве домашнего стадиона рассматривает в том числе и Арену-Львов, — рассказал Владислав Гельзин. — Мы обратились к руководству стадиона, и нам сказали, что не против, чтобы ми Олимпик играл на Арену-Львов».



Также руководитель Олимпика рассказал, почему донетчанам не удается вернуться в Киев на стадион УТК им. В. Банникова и каковы шансы продолжить играть в Сумах.



«Кроме этого, мы ведем переговоры, чтобы играть на стадионе им Банникова. Команда базируется в Киеве, и нам хотелось бы играть именно там. Но сегодня стадион им. Банникова, по нашей информации, не сдан в эксплуатацию. Этот вопрос по непонятным причинам искусственно затягивается уже полгода, и ФФУ не может объективно объяснить причины этого. Поэтому мы ищем другие варианты, чтобы потом не было проблем со стадионом.



Что же касается Сум, то в первой части сезона поле стадиона Юбилейный было в отвратительном состоянии. Его, наверно, подготовят только тогда, когда будет теплая погода. А для этого еще нужно месяц-полтора. Ранее играть на нем будет невозможно.



Рассматриваем ли мы только Киев и Львов? Скорее всего, да».