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Даниэль КАЛИДЖУРИ: «Я готов грызть землю ради команды»

Новичок «Шальке» поделился первыми впечатлениями от команды

  • 01.02.2017 20:40
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Метки
ФК Шальке
© ФК Шальке

Дела у Даниэля Калиджури развиваются стремительно: он только перешел в «Шальке», а через два уже дебютировал в домашнем матче против «Айнтрахта» Франкфурт. В среду (1.2.) 29-летний игрок принял участие в своей первой пресс-конференции в качестве игрока «Шальке». schalke04.de представляет его самые важные высказывания.

Даниэль Калиджури о …

… переходе в «Шальке»:

Прошлым летом этот трансфер не удался по нескольким причинам. Травма Бабы стала тем фактором, что ускорил данный процесс. Я был немного удивлен тем, как все быстро произошло. Но я принял это решение и очень рад, что все получилось.

… своих первых шагах в «Шальке»:

В первые дни на любого новичка наваливается очень много всего. Но меня отлично приняли и сейчас я чувствую себя здесь очень комфортно. Я хочу отплатить за это хорошей игрой. Я уверен, что адаптация пройдет очень быстро. Я знаю игроков, знаю чемпионат. Поэтому никаких проблем.

… своем дебюте в матче против «Айнтрахта»:

Я в форме, в начале года готовился ко второму кругу в составе «Вольфсбурга». Хотя перед матчем против Франкфуртая провел всего две тренировки с «Шальке», я не был удивлен тем, что вышел на поле. Я был этому очень рад, хотя результат не тот, что хотелось бы. Конечно я предпочел бы победить в дебютном матче.

… своей позиции:

На самом деле у меня нет любимой позиции. В схеме 4-4-2 я часто играл как на левом фланге, так и на правом. Под конец «Вольфсбург» играл по схеме 3-5-2, так что я с ней тоже знаком. Я играл в защите, но в матче против «Боруссии» Мёнхенглдабах даже забил. В нескольких матчах я играл на позиции центрального полузащитника. Поэтому мне все равно, на какой позиции играть. Тренер может использовать меня практически везде. Я командный игрок, который готов грызть землю. Надеюсь, что смогу помочь команде снова выйти на успешную тропу.

… команде:

Мы знаем, что в данный момент «Шальке» занимает в таблице не то место, что должен занимать. Поэтому в течение следующих недель мы хотим непременно показать себя с лучшей стороны. У нас команда высокого уровня, но сейчас, к сожалению, чувствуется определенная неуверенность в своих силах. Мы должны сохранять единство и верить в себя. Если каждый будет верить в себя, то мы определенно сможем побеждать. Я уверен, что скоро наши дела пойдут в гору. 

… гостевом матче против «Баварии»:

В Мюнхене мы должны будем показать очень стабильную игру. Только в этом случае мы сможем зацепиться за очки. Мы знаем, что у нас должно будет многое получиться, если мы хотим успешно противостоять «Баварии». На первом месте должен быть командный дух.

Источник — ФК Шальке

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