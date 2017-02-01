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На втором сборе Динамо сыграет с Осиеком, Реалом Линенсе и китайцами

Киевляне проведут еще семь спаррингов в Испании

  • 01.02.2017 20:34
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Метки
ФК Динамо
© ФК Динамо

За период второго тренировочного сбора в Испании киевское «Динамо» проведет семь контрольных матчей.

Пять соперников из семи уже известны. Еще две игры должны быть утверждены в ближайшее время. Пока предлагаем вашему вниманию предварительный список спаррингов «бело-синих».

7 февраля. 17:30. Футбольный центр Марбельи. «Динамо» - «Осиек» (Хорватия)

10 февраля. 17:00. Ла-Линеа. «Динамо» - «Шаньдун Лунэн» (Китай)

11 февраля. 17:00. Футбольный центр Марбельи. «Динамо» - «Хэбэй Чайна Фортун» (Китай)

13 февраля. «Динамо» - «Реал Баломпедика Линенсе» (Испания)

14 февраля. «Динамо» - «Бейджин Гоань» (Китай)

Еще два матча «бело-синих» запланированы на 16 и 17 февраля. Информация о контрольных играх будет обновляться на официальном сайте клуба.

Источник — ФК Динамо Киев

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