На втором сборе Динамо сыграет с Осиеком, Реалом Линенсе и китайцами

За период второго тренировочного сбора в Испании киевское «Динамо» проведет семь контрольных матчей.
Пять соперников из семи уже известны. Еще две игры должны быть утверждены в ближайшее время. Пока предлагаем вашему вниманию предварительный список спаррингов «бело-синих».
7 февраля. 17:30. Футбольный центр Марбельи. «Динамо» - «Осиек» (Хорватия)
10 февраля. 17:00. Ла-Линеа. «Динамо» - «Шаньдун Лунэн» (Китай)
11 февраля. 17:00. Футбольный центр Марбельи. «Динамо» - «Хэбэй Чайна Фортун» (Китай)
13 февраля. «Динамо» - «Реал Баломпедика Линенсе» (Испания)
14 февраля. «Динамо» - «Бейджин Гоань» (Китай)
Еще два матча «бело-синих» запланированы на 16 и 17 февраля. Информация о контрольных играх будет обновляться на официальном сайте клуба.
Источник — ФК Динамо Киев
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