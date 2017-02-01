Сергей РЕБРОВ: «Селекционная служба активно работает»

Киевское «Динамо» официально объявило о подписании контракта с 24-летним сербским защитником Александаром Пантичем, принадлежавшим «Вильярреалу», находившимся осенью в аренде в «Алавесе», но пришедшим в киевский клуб свободным агентом. «СЭ» в Украине» обсудил новичка и последние события в команде с динамовским главным тренером.



- О Пантиче говорят как о футболисте с широким диапазоном, способном сыграть и в центре, и слева в обороне. Но не смущает ли вас, Сергей Станиславович, что в «Алавесе» он принял за полгода участие только в двух матчах?

- Нет, не смущает. Наша селекционная служба вела его и ряд других игроков в течение долгого времени, поэтому потенциал Алекса мне знаком в полной мере. Приглашению Пантича в «Динамо» предшествовало детальное изучение сильных сторон футболиста - так происходит абсолютно при каждом нашем приобретении.



- И каковы эти сильные стороны, на ваш взгляд?

- Отметил бы опыт его выступлений в испанском чемпионате: в аренде от «Вильярреала» он играл за «Кордобу» и «Эйбар». Пантич хорошо работает с мячом, весьма агрессивен в обороне. Так в свое время и Драгович приходил к нам почти незасвеченным в Европе, но мы видели в нем перспективу и понимали, что парень хочет играть и имеет предпосылки к прогрессу.



- Вы уже разговаривали с Пантичем?

- К сожалению, пока только через переводчика: Алекс неплохо владеет испанским, но не говорит по-английски. Однако у нас есть переводчик с его родного сербского (речь, судя по всему, о селекционере по балканскому региону Бериславе Станоевиче. - Прим. Д. И.), есть Домагой Вида, который поможет парню адаптироваться и как можно скорее влиться в коллектив.



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- Предоставление Пантичу «Вильярреалом» статуса свободного агента было одним из условий приглашения этого игрока?

- Это не в моей компетенции. Но должен сказать, что в нашей ситуации мы не можем покупать футболистов по очень высокой цене. В стране война, и нас просто не поймут, если станем осуществлять заоблачные трансферы. В случаем с Пантичем цена и качество игрока совпали.



- После того, как швед Оскар Хильемарк перешел из «Палермо» в «Дженоа», вы не стали скрывать, что поддерживали с ним связь, так как этот игрок находился в сфере интересов «Динамо». Недавно венгерский защитник польского «Леха» Тамаш Кадар, которого также связывают с вашей командой, признался, что постоянно контактирует с Ребровым. Можно ли сказать, что его кандидатура остается актуальной - при общности позиций с Пантичем?

- Не надо торопиться! Если я стал комментировать ситуацию по поводу Хильемарка, то лишь потому, что теперь он у нас точно не окажется. А о кандидатах сейчас говорить, с моей точки зрения, резона нет. Селекционная служба активно работает - однако не всё, как вы понимаете, зависит от нас. К тому же любой клуб, заслышав про наш интерес к тому или иному футболисту, мгновенно поднимает на него цену в разы. И договориться становится намного труднее.



- Хильемарка в «Динамо» не будет, но интерес к усилению позиции в середине поля, вакансии этакого Велозу, у «Динамо» определенно присутствует. Следует ли ожидать ее заполнения уже этой зимой?

- Поиск ведется постоянно - и касается это самых разных позиций. Мы, к сожалению, не очень удачно сыграли осенью и в национальном чемпионате, и в Лиге чемпионов - и это наводит на мысль о необходимости не только усилиться, но и отпустить футболистов, по тем или иным причинам утративших мотивацию. Как следствие, строить новую команду.



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- Возвращаясь к позиции левого защитника: получивший повреждение в контрольной игре с «Лиферингом» Богдан Михайличенко до конца первого сбора так больше и не появился на поле. Травма серьезна?

- Нет, это микротравма. Ко второму сбору он будет в строю.



- Никита Бурда к заключительной контрольной встрече с болгарским ЦСКА вернулся из лазарета. А как дела у Зураба Очигавы, сыгравшего в стартовых матчах с «Санкт-Паули» и «Тяньцзинь Теда»?

- Он не участвовал в тренировках почти половину сбора - и, естественно, участвовать в последних трех спаррингах не мог.



- Сразу после травмы Михайличенко в игре с австрийцами на левый край вышел правый защитник Александр Тымчик, а привыкший действовать также справа Павел Лукьянчук был задействован вами в играх на месте левого или левого центрального. Это делалось в силу форс-мажора - или вы наигрывали запасные варианты?

- Когда выбывают сразу три защитника, перевод футболистов на непривычные позиции - неизбежный шаг. Однако большой проблемы в этом не вижу: даже если у игрока рабочая правая нога, он должен уметь при необходимости действовать и слева, и в центре, будучи максимально полезным своей команде. Для молодых ребят это особенно важно. Возьмите для примера Виду - где только он у нас не играл!



- Во время второго испанского сбора ваш молодежный состав и команда 19-летних уже не будут находиться в Испании - в пределах прямой досягаемости. Есть ли определенность у тренерского штаба, кого из резервистов возьмете в Марбелью?

- Фамилий пока называть не стану, поскольку до сбора еще есть несколько дней. Но лично для себя я, пожалуй, определился на сто процентов…