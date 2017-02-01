Молодежная команда Зари сыграла вничью с Никополем-НПГУ

есть Домагой Вида, который поможет парню адаптироваться и как можно скорее влиться в коллектив---...

оба поца как под копирку сказали про "действия обеих сторон", но копыта у всего этого к...

Я сам переселенец и в масле не катаюсь, но в фб увидел призыв помочь детям - пошел и молча купил ...