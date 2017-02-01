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Молодежная команда Зари сыграла вничью с Никополем-НПГУ

Команды провели результативный парринг на сборах

  • 01.02.2017 20:23
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Луганская «Заря» Ю-21 провела второй контрольный поединок на учебно-тренировочных сборах.

Cоперником стала команда второй лиги – «Никополь-НПГУ».

Матч завершился вничью – 2:2. Причем после первого тайма луганчане уступали со счетом 0:2.

«Заря» в 1-м тайме: Герасименко, Сафиханов, игрок на просмотре, Авраменко, Сухина, Терзи, Брыженко, игрок на просмотре, Король, Вовченко, Майборода.

«Заря» во 2-м тайме: Колесов, Повалий, игрок на просмотре, Заименко, Кравченко, Белый, Нечипоренко, Терзи, Король, Емец, Белоусов.

Источник — ФК Заря

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