Молодежная команда Зари сыграла вничью с Никополем-НПГУ

Луганская «Заря» Ю-21 провела второй контрольный поединок на учебно-тренировочных сборах.
Cоперником стала команда второй лиги – «Никополь-НПГУ».
Матч завершился вничью – 2:2. Причем после первого тайма луганчане уступали со счетом 0:2.
«Заря» в 1-м тайме: Герасименко, Сафиханов, игрок на просмотре, Авраменко, Сухина, Терзи, Брыженко, игрок на просмотре, Король, Вовченко, Майборода.
«Заря» во 2-м тайме: Колесов, Повалий, игрок на просмотре, Заименко, Кравченко, Белый, Нечипоренко, Терзи, Король, Емец, Белоусов.
Источник — ФК Заря
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