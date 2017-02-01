Пантич прошел медосбледование в Киеве, а контракт подписал в Испании

Сербский защитник Александар Пантич, ставший новичком «Динамо», успел побывать в Киеве, где прошел медобследование, а вот контракт уже подписал в Испании.
«Пантич, прошедший в январе медобследование в Киеве, подписал с «Динамо» контракт, находясь в Испании. К команде присоединится в Марбелье», - написал в Twittter заместитель главного редактора «Спорт-Экспресс в Украине» Дмитрий Ильченко.
Источник — Sport.ua
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