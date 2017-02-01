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Пантич прошел медосбледование в Киеве, а контракт подписал в Испании

Сербский защитник уже успел побывать в столице Украины

  • 01.02.2017 20:20
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Метки
ФК Динамо
© ФК Динамо

Сербский защитник Александар Пантич, ставший новичком «Динамо», успел побывать в Киеве, где прошел медобследование, а вот контракт уже подписал в Испании.

«Пантич, прошедший в январе медобследование в Киеве, подписал с «Динамо» контракт, находясь в Испании. К команде присоединится в Марбелье», - написал в Twittter заместитель главного редактора «Спорт-Экспресс в Украине» Дмитрий Ильченко.

Источник — Sport.ua

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