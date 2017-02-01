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Ворскла и Карвина голов не забили

Полтавчане завершили первый сбор в Турции

  • 01.02.2017 20:16
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ФК ворскла
© ФК ворскла

Матчем проти сьомої команди чеської Гамбрінус Ліги, муніципального футбольного клубу «Карвіна» з однойменного міста, ворскляни завершували перший турецький навчально-тренувальний збір. Після гри на короткому робочому зібранні головний тренер «Ворскли» Василь Сачко подякував усім, хто взяв участь не лише в звітній грі, але й у зборі загалом, за сумлінно виконану роботу, результати якої обов’язково проявляться в подальшому.

«Ворскла» – «Карвіна» (Чехія) – 0:0

1 лютого 2017 року. 15:30 (час місцевий). Анталія. Topkapi WOW Football center. 100 глядачів.

«Ворскла»: Сарнавський, Сапай (Кунєв, 62), Остапенко (Ковтун, 71), Шарпар (Насібулін, 71), Ребенок, Чеснаков, Ткачук (Мельник, 83), Мякушко (Тищенко, 80), Дегтярьов (Одарюк, 46), Хльобас (Зарічнюк, 62), Загорулько (Шаповал, 71).

Источник — ФК Ворскла

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