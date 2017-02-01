Молодежная сборная Украины проведет два спарринга в марте

Молодіжна збірна команда України у березні розпочне підготовку до старту у кваліфікаційному раунді ЧЄ-2019. Згідно з розкладом, перший свій збір у 2017 році підопічні Олександра Головка проведуть у березні. Він розпочнеться у понеділок, 20 березня.



В рамках майбутнього збору «молодіжка» проведе дві товариські гри: 24 березня проти команди Туреччини та 28 числа – проти одноліток з Сербії.



Далі, за планом, молодіжна збірна візьме участь у турнірі пам’яті Валерія Лобановського, який традиційно пройде в Києві на початку червня.