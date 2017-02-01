Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Молодежная сборная Украины проведет два спарринга в марте

Украинцы сыграют против Турции и Сербии

  • 01.02.2017 20:14
  • 131 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФФУ
© ФФУ

Молодіжна збірна команда України у березні розпочне підготовку до старту у кваліфікаційному раунді ЧЄ-2019. Згідно з розкладом, перший свій збір у 2017 році підопічні Олександра Головка проведуть у березні. Він розпочнеться у понеділок, 20 березня.

В рамках майбутнього збору «молодіжка» проведе дві товариські гри: 24 березня проти команди Туреччини та 28 числа – проти одноліток з Сербії.

Далі, за планом, молодіжна збірна візьме участь у турнірі пам’яті Валерія Лобановського, який традиційно пройде в Києві на початку червня.

Источник — Федерация футбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.