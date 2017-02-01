Леандро да СИЛВА: «Хочу сыграть со Сталью в Лиге Европы»

Новичок «Стали» бразилец Леандро да Силва дал первое интервью клубной пресс-службе.



- Леандро, добро пожаловать в Сталь! Вопрос первый, который обычно задают новичкам: как возник вариант с твоим переходом в наш клуб?

- Мне позвонил агент, я в это время был в Бразилии. Он спросил, хотел бы я вновь поиграть в Премьер-лиге Украины, и я ответил утвердительно. Агент мне рассказал о команде. Показал ее, как она играет. И я согласился на переход.



- На какой позиции видит тебя главный тренер? И где тебе комфортнее всего играть, на каких позициях ты бы смог принести пользу команде?

- Я чаще действую на позиции правого защитника. В принципе, могу играть и справа, и слева. Где тренер поставит, там и буду играть без проблем.



- У тебя довольно неплохая статистика в плане результативности - много забивал в Нальчике, в Нижнем Новгороде. Любишь забивать сам или же твое призвание ассистировать?

- Да, я забивал много в Нальчике, и в «Волге» тоже у меня неплохая статистика. Но главное чтобы команда выигрывала, а забил я или сделал передачу результативную, не столь уж важно.



- Можешь вспомнить, каким образом ты забил больше всего мячей: стандарты, пенальти, головой?

- Ногой забивал, ну и пенальти тоже реализовывал. И в Нальчике, и в «Волге», кажется, я по три раза точно пробивал 11-метровые, и там, и там. Все мячи забивал ногой, головой вообще не забивал.



- Практически вся твоя карьера прошла в Восточной Европе: Венгрия, Польша, Украина, Россия, теперь вот опять ты в Украине. С чем связан твой вектор карьеры, и можно ли сказать, что ты полностью адаптирован к нашим условиям, тем более, что прекрасно говоришь по-русски?

- Да, я попал в Европу в 2006 году. Да, я уже полностью адаптирован, и даже в Венгрии и Польше, где с также сперва выступал, погода явно не как в Бразилии. И я скажу, что сейчас я ощущаю себя в Европе лучше, чем в Бразилии. Это абсолютно серьезно. Если я сейчас вернусь играть в Бразилию, то на адаптацию к родине мне понадобиться год, если не больше. В Украине, России или Венгрии мне сейчас комфортнее.



- Ты играл в киевском «Арсенале» под руководством Леонида Кучука, как раз в то время когда киевляне пробивали себе путь в Европу. Хотелось бы попробовать свои силы в Лиге Европы, но уже в футболке Стали?

- Да, конечно. Хотя в текущем сезоне этого достичь уже будет тяжело, но думаю, что в следующем сезоне мы сумеем пробиться в еврокубки.



- Тебе уже 31 год, какие ты для себя поставил задачи на ближайшее время? Чего хотелось бы достичь в футболе?

- Да, сейчас для меня задача пробиться в Лигу Европы, поиграть на таком уровне. Я выступал там два раза, вместе с «Арсеналом» и «Кубанью». Сейчас со «Сталью» также хочется пробить путь в Европу.