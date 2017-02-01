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Алексей Гуцуляк покинул Вильярреал

Украинский нападающий в поисках нового клуба

  • 01.02.2017 19:44
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Метки
ФК Карпаты
© ФК Карпаты

Нападающий «Карпат» Алексей Гуцуляк покидает «Вильярреал». Аренда игрока в испанском клубе завершена, об этом сообщил агент игрока Олег Смалийчук.

«Пришло время поблагодарить Вильяреал за все хорошее и пожелать этому клубу успехов и побед», - написал Смалийчук в Instagram.

Где продолжит карьеру Гуцуляк пока не известно.

Источник — Sport.ua

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