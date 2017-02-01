Алексей Гуцуляк покинул Вильярреал

Нападающий «Карпат» Алексей Гуцуляк покидает «Вильярреал». Аренда игрока в испанском клубе завершена, об этом сообщил агент игрока Олег Смалийчук.

«Пришло время поблагодарить Вильяреал за все хорошее и пожелать этому клубу успехов и побед», - написал Смалийчук в Instagram.

Где продолжит карьеру Гуцуляк пока не известно.