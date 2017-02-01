Заря обыграла Словацко в спарринге

«Заря» - «Словацко» 3:0
Голы: Джаба Липартия 47, 87, Деннис Бонавентуре 53
«Заря» в 1-м тайме: Алексей Шевченко, Эдуард Соболь, Вячеслав Чечер, Игорь Харатин, Евгений Опанасенко, Руслан Бабенко, Дмитрий Гречишкин, Паулиньо, Желько Любенович, Иван Петряк, Гегам Кадимян.
«Заря» во 2-м тайме: Игорь Левченко, Эдуард Соболь, Игорь Харатин, Вячеслав Чечер (Михаил Шершень, 64), Евгений Опанасенко (Григорий Ярмаш, 77), Джаба Липартия, Анджело Качавенда (Егор Шалфеев, 77), Игорь Чайковский, Иван Петряк (Деннис Бонавентуре, 52), Паулиньо (Денис Безбородько 78), Гегам Кадимян (Владислав Кулач, 51)
Источник — Sport.ua
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