Шахтер крупно обыграл Ольяненси

«Шахтер» в перерыве между матчами Atlantic Cup сыграл очередной товарищеский поединок. Призван он был дать игровую практику тем, кто не является условной «основой» команды. А противостоял «горнякам» аутсайдер Сегунды - «Ольяненси». Еще недавно команда выступала в элите португальского футбола, но сейчас рискует вывалиться в третий по силе дивизион. При этом в заявке клуба — 18 легионеров! В общем, соперник не слишком сильный, и даже экспериментальный состав донецкой команды не испытал затруднений в достижении крупной победы.

Хотя именно португальская команда начала игру острее. После одного из выпадов «Ольяненси» Олег Кудрик только ногой сумел отбить мяч. Были у португальцев и неплохие возможности забить после стандартов. Поэтому подопечные Паулу Фонсеки вскоре отодвинули игру от своих ворот. И принялись забивать. Первый дубль в футболке «Шахтера» оформил Густаво Бланко-Лещук, и понадобилось ему для этого всего три минуты. Сперва аргентинец замкнул прострел Тараса Степаненко с правого фланга. Затем, приняв классный пас Тайсона, легко убежал от двоих защитников, обежал голкипера и закатил мяч в пустые ворота. А в конце тайма счет мог и вовсе стать разгромным — с разницей в минуту Тайсон и Бернард проверили на прочность каркас ворот соперника. Причем показалось, что после выстрела Бернарда мяч от перекладины опустился за линию ворот, но рефери попросил продолжить игру.

Однако вскоре после начала второго тайма счет всё же стал крупным. И снова отличился Бланко-Лещук. Андрей Борячук, вышедший в перерыве на замену, совершил рейд по левому флангу и отдал пас в центр штрафной на Тайсона. Бразилец понял, что пробить будет сложно, и, собрав вокруг себя нескольких защитников, набросил мяч на свободного Густаво. Аргентинец с нескольких метров головой отправил мяч в сетку. Затем в «Шахтере» произошло сразу 8 замен — и обновленный состав «горняков» без проблем удержал преимущество. Команды создали по несколько полумоментов — ближе всех к голу был Марсио Азеведо, но после его удара мяч прокатился в сантиметрах от штанги. 3:0 — уверенная победа команды Фонсеки. Следующий поединок «Шахтер» проведет третьего февраля против «Ольборга».



«Шахтер Д» - «Ольяненси» - 3:0

Густаво Бланко-Лещук, 25, 28, 51.

«Шахтер Д»: Олег Кудрик (Антон Каниболоцкий, '68), Сергей Кривцов (Александр Кучер, '68), Бернард (Марсио Азеведо, '68), Николай Матвиенко, Иван Ордец (Ярослав Ракицкий, '68), Алан Патрик (Вячеслав Танковский, '68), Василий Кобин (Дарио Срна, '68), Тайсон (Ромеро Марлос, '68), Тарас Степаненко (Фред, '68), Максим Малышев (Андрей Борячук, '46), Густаво Бланко-Лещук.

«Ольяненси»: Лукаш Сковрон (Родольфо Барата, '46), Карлуш Фрейташ (Жан-Кристоф Кубронн, '46), Джанмарко Джеревини (Педру Альбину, '75), Оливье Кингу (Педру Эйра, '46), Кики (Сориано Мане, '46), Тьягу Дуке, Исмаил Х'Майдат, Эдгар Абреу (Лоренцо Галасси, '46), Алдаир Балде (Тьягу Барруш, '78), Салим Сиссе (Хорман Агилар, '46), Дуду Мангни (Хорхе Гонсалес-Прадо, '46).