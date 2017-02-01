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Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Ярмоленко нужно было продавать перед Евро-2016»

Футбольный агент рассказал об интересе европейских клубов к игрокам «Динамо»

  • 01.02.2017 18:42
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  • 4 комментария
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Sport.ua. Вячеслав Заховайло
© Sport.ua. Вячеслав Заховайло

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло рассказал об интересе европейских клубов к игрокам киевского «Динамо».

— Был ли предметный интерес к игрокам «Динамо» этой зимой?
— Конечно, был. Но все понимают, что выторговать кого-то у киевского «Динамо» очень-очень сложно.

— Повышенные финансовые вопросы?
— Тут можно понять владельцев «Динамо», которые вложили и продолжают вкладывать в клуб, в его футболистов очень много средств, и хотят иметь от этого какую-то отдачу.

— Интересует ваше мнение по Ярмоленко. В какой степени упущен момент, когда его надо отпускать?
— О Ярмоленко не говорит только ленивый. Конечно, речь идет об эталонном атакующем футболисте, и, естественно, все хотят, чтобы он, если и переходил, то только в европейский топ-клуб. Однако таких предложений мы, к сожалению, пока не наблюдаем.

Считаю, что в этом плане важный момент был упущен перед Евро-2016. Тогда на Ярмоленко была пиковая цена. А после чемпионата Европы украинский трансферный рынок, естественно, очень сильно просел. По понятным причинам...

— Каков сейчас реальный интерес к Ярмоленко со стороны европейских клубов? В Украине ситуация тут видится такой, что такого интереса сейчас практически нет...
— Просто все знают, чем закончились попытки заполучить Ярмоленко летом и год назад, и на каком уровне была выставлена цена на этого футболиста. Честно говоря, за такие деньги этого футболиста продать будет сложно. Судя по всему, уровень цены просто не устраивает покупателя.

Но там палка о двух концах: с одной стороны клуб, а с другой — личное футболиста. Насколько мы осведомлены, у Ярмоленко какие-то специальные условия, и все менеджеры единогласно утверждают, что не каждый клуб даже топ-лиги может удовлетворить потребности Андрея по зарплате. Но имея такую зарплату в чемпионате Украины и будучи здесь звездой номер один, любой бы подумал: а нужно ли мне уходить на худшие условия туда, где нужно доказывать? Насколько я вижу, Ярмоленко спортсмен, у него есть амбиции. Не исключаю, что у него есть большой интерес уйти и попробовать себя, потому что возраст уже такой, что, в принципе, пора.

Но опять-таки, футбол на Западе это бизнес. И многие футболисты даже оттуда уходят в Китай. Известно, что было предложение китайского клуба и по Ярмоленко, но он его не принял, хотя я больше чем уверен, что по деньгам оно было таким, как нигде в мире.

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 01.02.2017 18:54
    0
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    а теперь его можно подарить кому-нибудь кто потянет его зарплату
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    oscarneon
      oscarneon, 01.02.2017 19:06
    -1
    Я думаю Андрей не против пару лет поиграть в Италии или техничной Испании. Даже с понижением ЗП.

    Главное найти хороший клуб. Где ему и его семье будет комфортно, а не как Зозуля попал со своим агентом..

    не все так просто. Хочу в Эвертон и поехал. Виза, условия, время в составе, желание тренера..

    но соглашусь что продавать нужно было еще пару лет назад.
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    Виталик Неважно
      Виталик Неважно, 01.02.2017 19:07
    -1
    с такой зарплатой и таким уровнем игры только Китай только возьмут ли они его?там лимит на легионеров они стараютса брать топ игроков из топ лиг
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 01.02.2017 19:36
    -1
    Який розумний експерт.... Заднім числом всі - вундеркінди... Поширена практика, що якісних гравців продають після (або під час) світових/континентальних форумів.... Бо ціна зростає в рази! Просто, ніхто (навіть явні песимісти) не могли спророкувати, що збірна так о6ісреться!.... Якби Сурок знав, він би його продав ще за рік до Євро....
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