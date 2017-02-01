Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Ярмоленко нужно было продавать перед Евро-2016»

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло рассказал об интересе европейских клубов к игрокам киевского «Динамо».

— Был ли предметный интерес к игрокам «Динамо» этой зимой?

— Конечно, был. Но все понимают, что выторговать кого-то у киевского «Динамо» очень-очень сложно.

— Повышенные финансовые вопросы?

— Тут можно понять владельцев «Динамо», которые вложили и продолжают вкладывать в клуб, в его футболистов очень много средств, и хотят иметь от этого какую-то отдачу.

— Интересует ваше мнение по Ярмоленко. В какой степени упущен момент, когда его надо отпускать?

— О Ярмоленко не говорит только ленивый. Конечно, речь идет об эталонном атакующем футболисте, и, естественно, все хотят, чтобы он, если и переходил, то только в европейский топ-клуб. Однако таких предложений мы, к сожалению, пока не наблюдаем.

Считаю, что в этом плане важный момент был упущен перед Евро-2016. Тогда на Ярмоленко была пиковая цена. А после чемпионата Европы украинский трансферный рынок, естественно, очень сильно просел. По понятным причинам...

— Каков сейчас реальный интерес к Ярмоленко со стороны европейских клубов? В Украине ситуация тут видится такой, что такого интереса сейчас практически нет...

— Просто все знают, чем закончились попытки заполучить Ярмоленко летом и год назад, и на каком уровне была выставлена цена на этого футболиста. Честно говоря, за такие деньги этого футболиста продать будет сложно. Судя по всему, уровень цены просто не устраивает покупателя.

Но там палка о двух концах: с одной стороны клуб, а с другой — личное футболиста. Насколько мы осведомлены, у Ярмоленко какие-то специальные условия, и все менеджеры единогласно утверждают, что не каждый клуб даже топ-лиги может удовлетворить потребности Андрея по зарплате. Но имея такую зарплату в чемпионате Украины и будучи здесь звездой номер один, любой бы подумал: а нужно ли мне уходить на худшие условия туда, где нужно доказывать? Насколько я вижу, Ярмоленко спортсмен, у него есть амбиции. Не исключаю, что у него есть большой интерес уйти и попробовать себя, потому что возраст уже такой, что, в принципе, пора.

Но опять-таки, футбол на Западе это бизнес. И многие футболисты даже оттуда уходят в Китай. Известно, что было предложение китайского клуба и по Ярмоленко, но он его не принял, хотя я больше чем уверен, что по деньгам оно было таким, как нигде в мире.