В Запорожье призывают оборудовать Славутич Арену для евроматчей Зари

Просто не нужно путать футбол и политику...

Собственно, для Зозули-футболиста ничего не изменилось - как не играл, так и не будет СОВСЕМ игра...

Доигрался хлопец...

а с Натахой обсудил, это решение ? Вдруг она против будет

Так,всё!вызываю тебе скорую

Ладно уфимский Билли Миллиган, что то ты повторятся начал Натахе привет передавай