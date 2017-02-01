В Запорожье призывают оборудовать Славутич Арену для евроматчей Зари

В Запорожье активисты собираюсь голоса под электронной петицией, призванной заставить власти города инвестировать в реконструкцию стадиона «Славутич Арена» до уровня, который позволит принимать матчи еврокубков. Предполагается, что после реконструкции запорожский стадион станет домашним для еврокубковых матчей луганской «Зари». Об этом указано на сайте электронные петиции города Запорожья.
«Учитывая, что стадион является собственностью города, рассмотреть возможность проведения инвестиций в стадион (его дооборудования, систем безопасности и т.п.) для возможности проведения на нем международных матчей, чтобы жители города имели возможность хоть иногда видеть качественный футбол в г.Запорожье. Возможно это также усилит «родственные чувства» к «Заре» и увеличит посещаемость стадиона (не только на матчах с грандами)», — сказано в петиции, призывающей к реконструкции стадиона.
Чтобы это вопрос был рассмотрен властями, необходимо собрать 750 голосов. Сейчас под петицией подписался 131 человек.
Источник — Sport.ua
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