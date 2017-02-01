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ЗАХОВАЙЛО: «Наши футболисты составляют конкуренцию только африканцам»

Известный агент – о перспективах развития трансферного рынка в Украине

  • 01.02.2017 18:11
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Sport.ua. Вячеслав Заховайло
© Sport.ua. Вячеслав Заховайло

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло поделился мнением о будущем векторе развития трансферного рынка в Украине.

— Как оцените это трансферное окно для украинских клубов?

— Последние трансферы показали, что украинский рынок в ближайшее время переориентируется. Думаю, что Украина пойдет по восточно-европейскому пути, а именно возьмет ориентир на собственных воспитанников, а затем начнет хоть какие-то рыночные отношения.

— Что-то похожее на загребское «Динамо»?

— Может, так. А, может, уровень будет и повыше. Но сперва надо наладить рынок. Которого пока нет. Нужно, чтобы Европа увидела, что украинские клубы могут поставлять продукт. Сейчас наши футболисты изначально конкурируют на рынке с футболистами из неевропейских стран — это Бразилия, Аргентина и Африка, но фактически мы можем пока составлять конкуренцию лишь Африке. Но у Африки есть один плюс — ощутимый демпинг рынка.

— Причины массового переезда украинских футболистов в Турцию: деньги или шанс заявить о себе в Европе?

— Прежде всего, это связано с тем, что турецкий рынок очень доступный. Но в Турции есть своя специфика: там много обещают, но мало выполняют. Поэтому, конечно, попасть туда можно. Но уважающие себя европейские футболисты очень редко переходят в турецкие клубы. А если это и случается, то речь идет исключительно о ТОП-клубах. Но европейские футбольные менеджеры и агенты уже научились работать на этом рынке, знают там все условные входы и выходы, научились общаться, знают, как надо составлять всю документацию, чтобы не возникло проблем. В Турции очень повышенные риски. Турки на ментальном уровне — совсем другой народ. Перейти в клуб этой страны несложно, а вот найти потом выход оттуда может оказаться очень непростой задачей. Поэтому в Европе трансферы футболистов в турецкие клубы — не такое уж частое явление.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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