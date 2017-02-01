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ГЕЛЬЗИН: «В качестве домашнего стадиона рассматриваем и Арену Львов»

Президент «Олимпика» подтвердил заинтересованность клуба к львовскому стадиону

  • 01.02.2017 17:36
  • 509 просмотров
  • 5 комментария
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Sport.ua. Владислав Гельзин
© Sport.ua. Владислав Гельзин

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин подтвердил желание команды проводить домашние поединке на «Арене Львов», а также рассказал о других вариантах.

«Действительно, «Олимпик» в качестве домашнего стадиона рассматривает, в том числе и «Арену-Львов». Мы обратились к руководству стадиона, и нам сказали, что не против, чтобы  «Олимпик» играл на Арене-Львов.

Кроме этого, мы ведем переговоры, чтобы играть на стадионе им Банникова. Команда базируется в Киеве, и нам хотелось бы играть именно там. Но сегодня стадион им. Банникова, по нашей информации, не сдан в эксплуатацию. Этот вопрос по непонятным причинам искусственно затягивается уже полгода, и ФФУ не может объективно объяснить причины этого. Поэтому мы ищем другие варианты, чтобы потом не было проблем со стадионом.

Что же касается Сум, то в первой части сезона поле стадиона «Юбилейный» было в отвратительном состоянии. Его, наверно, подготовят только тогда, когда будет теплая погода. А для этого еще нужно месяц-полтора. Ранее играть на нем будет невозможно.

Рассматриваем ли мы только Киев и Львов? Скорее всего, да», - сказал Гельзин.

Источник — Sportarena

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Комментарии
    turist86
      turist86, 01.02.2017 18:20
    -2
    донецьким у Львові медом намазано?
    навіть якщо Олімпік і переїде до Львова, то на трибунах буде 100 чи 200 вболівальників
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    Jeck
      Jeck, 01.02.2017 18:24
    -2
    Та ну нафіг
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    Юлия Лаута
      Юлия Лаута, 01.02.2017 18:28
    0
    Комментарий свернут. Показать
    львов арена не вариант!олимпийский подойдет побольше
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    oscarneon
    online
      oscarneon, 01.02.2017 18:28
    +3
    turist86, 01.02.2017 18:20
    донецьким у Львові медом намазано?
    навіть якщо Олімпік і переїде до Львова, то на трибунах буде 100 чи 200 вболівальників

    причем тут донецким во Львове.
    Олимпик платит не малые деньги и хочет играть на хорошем поле.
    Львов арена скоро под снос пойдет если на ней играть не будут!
    мне кажется в другой стране, государство помогло бы с этим вопросом. У нас же и Баникова не дают и Лобоновского .. где играть ?
    стадионы должны работать!!
    я уверен, что ты пишешь "вам донецким медом намазано ?" а сам ты даже во Львов на Карпаты не ходишь ,потому что билет 20 грн и лучше дома сидеть комменты писать неадекватные!!
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    Barlowold
    online
      Barlowold, 01.02.2017 18:38
    0
    они не хотели платить за отопление в Сумах, не ужели думают во Львове дешевле будет? да и в Сумах на них хоть какие-то люди приходили посмотреть, а во Львове кто ходить будет-то?
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