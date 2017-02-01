ГЕЛЬЗИН: «В качестве домашнего стадиона рассматриваем и Арену Львов»

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин подтвердил желание команды проводить домашние поединке на «Арене Львов», а также рассказал о других вариантах.

«Действительно, «Олимпик» в качестве домашнего стадиона рассматривает, в том числе и «Арену-Львов». Мы обратились к руководству стадиона, и нам сказали, что не против, чтобы «Олимпик» играл на Арене-Львов.

Кроме этого, мы ведем переговоры, чтобы играть на стадионе им Банникова. Команда базируется в Киеве, и нам хотелось бы играть именно там. Но сегодня стадион им. Банникова, по нашей информации, не сдан в эксплуатацию. Этот вопрос по непонятным причинам искусственно затягивается уже полгода, и ФФУ не может объективно объяснить причины этого. Поэтому мы ищем другие варианты, чтобы потом не было проблем со стадионом.

Что же касается Сум, то в первой части сезона поле стадиона «Юбилейный» было в отвратительном состоянии. Его, наверно, подготовят только тогда, когда будет теплая погода. А для этого еще нужно месяц-полтора. Ранее играть на нем будет невозможно.

Рассматриваем ли мы только Киев и Львов? Скорее всего, да», - сказал Гельзин.