ГЕЛЬЗИН: «В качестве домашнего стадиона рассматриваем и Арену Львов»

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин подтвердил желание команды проводить домашние поединке на «Арене Львов», а также рассказал о других вариантах.
«Действительно, «Олимпик» в качестве домашнего стадиона рассматривает, в том числе и «Арену-Львов». Мы обратились к руководству стадиона, и нам сказали, что не против, чтобы «Олимпик» играл на Арене-Львов.
Кроме этого, мы ведем переговоры, чтобы играть на стадионе им Банникова. Команда базируется в Киеве, и нам хотелось бы играть именно там. Но сегодня стадион им. Банникова, по нашей информации, не сдан в эксплуатацию. Этот вопрос по непонятным причинам искусственно затягивается уже полгода, и ФФУ не может объективно объяснить причины этого. Поэтому мы ищем другие варианты, чтобы потом не было проблем со стадионом.
Что же касается Сум, то в первой части сезона поле стадиона «Юбилейный» было в отвратительном состоянии. Его, наверно, подготовят только тогда, когда будет теплая погода. А для этого еще нужно месяц-полтора. Ранее играть на нем будет невозможно.
Рассматриваем ли мы только Киев и Львов? Скорее всего, да», - сказал Гельзин.
Источник — Sportarena
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навіть якщо Олімпік і переїде до Львова, то на трибунах буде 100 чи 200 вболівальників
навіть якщо Олімпік і переїде до Львова, то на трибунах буде 100 чи 200 вболівальників
причем тут донецким во Львове.
Олимпик платит не малые деньги и хочет играть на хорошем поле.
Львов арена скоро под снос пойдет если на ней играть не будут!
мне кажется в другой стране, государство помогло бы с этим вопросом. У нас же и Баникова не дают и Лобоновского .. где играть ?
стадионы должны работать!!
я уверен, что ты пишешь "вам донецким медом намазано ?" а сам ты даже во Львов на Карпаты не ходишь ,потому что билет 20 грн и лучше дома сидеть комменты писать неадекватные!!
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