1 февраля «Шахтер» в контрольном матче встречается с португальским «Ольяненсе». Cостав дончан:
«Шахтер»: 55. Кудрик, 14. Кобин, 18. Ордец, 38. Кривцов, 25. Матвиенко, 6. Степаненко (к), 17. Малышев, 12. Алан Патрик, 10. Бернард, 28. Тайсон, 99. Лещук
Запасные: 26. Шевченко, 30. Пятов, 32. Каниболоцкий, 5. Кучер, 33. Срна, 44. Ракицкий, 66. Азеведо, 8. Фред, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 24. Танковский, 19. Феррейра, 41. Борячук
Главный тренер: Паулу Фонсека
Источник — ФК Шахтер
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