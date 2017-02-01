Зозуля вернется в Бетис из-за конфликта с фанатами Райо Вальекано

Спортивный директор «Бетиса» Мигель Торречилья сообщил о том, что украинский форвард Роман Зозуля, который был отдан в аренду в «Райо Вальекано», вернется назад в Севилью из-за конфликта с фанатами мадридского клуба.

«Мы слышали новости, что у Зозули проблемы с радикальными группами, поговорили с руководством «Райо Вальекано» и пришли к соглашению, что он вернется в Севилью», — заявил Торречилья.

Теперь украинского футболиста ждет неприятная ситуация до следующего трансферного окна: он не сможет выступать за «Бетис», так как подписал контракт с «Райо Вальекано», а также не сможет перейти в другой чемпионат, потому что по ходу сезона дважды менял команду.