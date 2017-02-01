Зозуля вернется в Бетис из-за конфликта с фанатами Райо Вальекано

Спортивный директор «Бетиса» Мигель Торречилья сообщил о том, что украинский форвард Роман Зозуля, который был отдан в аренду в «Райо Вальекано», вернется назад в Севилью из-за конфликта с фанатами мадридского клуба.
«Мы слышали новости, что у Зозули проблемы с радикальными группами, поговорили с руководством «Райо Вальекано» и пришли к соглашению, что он вернется в Севилью», — заявил Торречилья.
Теперь украинского футболиста ждет неприятная ситуация до следующего трансферного окна: он не сможет выступать за «Бетис», так как подписал контракт с «Райо Вальекано», а также не сможет перейти в другой чемпионат, потому что по ходу сезона дважды менял команду.
Источник — As.com
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У них - действующий монарх Хуан Карлос I посажен на трон фашистом Франко.
Почему они против короля не выступают?
Как-то не скрепно там всё...
Нациков нигде не любят, кроме.....
бред какой-то, если даже учесть что у Райо леворадикальная ультра, то все равно как то странно...
Леворадикальная ультра припомнила Зозуле поддержку АТО, переиначив это в поддержку нацизма, основываясь на фото Ромы с символикой Азова и шарфиком с именем Бандеры. Рома даже написал на сайте Райо письмо, где написал, что не поддерживает нацизм. Но собственно слушать не стали. Вот суть конфликта, если кому интересно.
я лично не видел фото Зозули с символикой Азова, при первичном осмотре, гугл тоже не находит....
Группировка которая травит Зозулю - социалисты, так что ничего удивительного что они Роме за помощь АТО, обструкцию устроили...Там даже какой то местный журНализд при приезде Ромы пытался из футболки с гербом, чуть ли не третий рейх востановить, но получил от Бетиса по кумполу и успокоился...
К сожалению даже в цивилизованных странах, хватает любителей дохлых политических учений и их пережитков...
Странные какие-то испанцы "леворадикальных" взглядов.У них - действующий монарх Хуан Карлос I посажен на трон фашистом Франко.Почему они против короля не выступают?Как-то не скрепно там всё...
Нациков нигде не любят, кроме.....
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