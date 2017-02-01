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Зозуля вернется в Бетис из-за конфликта с фанатами Райо Вальекано

Украинский футболист продолжит карьеру в Севилье

  • 01.02.2017 17:08
  • 6015 просмотров
  • 26 комментария
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Diario AS. Роман Зозуля
© Diario AS. Роман Зозуля

Спортивный директор «Бетиса» Мигель Торречилья сообщил о том, что украинский форвард Роман Зозуля, который был отдан в аренду в «Райо Вальекано», вернется назад в Севилью из-за конфликта с фанатами мадридского клуба.

«Мы слышали новости, что у Зозули проблемы с радикальными группами, поговорили с руководством «Райо Вальекано» и пришли к соглашению, что он вернется в Севилью», — заявил Торречилья.

Теперь украинского футболиста ждет неприятная ситуация до следующего трансферного окна: он не сможет выступать за «Бетис», так как подписал контракт с «Райо Вальекано», а также не сможет перейти в другой чемпионат, потому что по ходу сезона дважды менял команду.

Источник — As.com

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Комментарии
    Вася Форточкин
    Вася Форточкин, 01.02.2017 18:29
    -6
    Эх сосуля, уже и там не нужен. Давай в рух.
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    vilad108
    vilad108, 01.02.2017 18:30
    -3
    Поручик Ржевский, 01.02.2017 18:23
    Странные какие-то испанцы "леворадикальных" взглядов.
    У них - действующий монарх Хуан Карлос I посажен на трон фашистом Франко.
    Почему они против короля не выступают?
    Как-то не скрепно там всё...

    Нациков нигде не любят, кроме.....
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 01.02.2017 18:31
    +5
    dimonlimonov, 01.02.2017 18:21
    jekavayp, 01.02.2017 17:19
    бред какой-то, если даже учесть что у Райо леворадикальная ультра, то все равно как то странно...

    Леворадикальная ультра припомнила Зозуле поддержку АТО, переиначив это в поддержку нацизма, основываясь на фото Ромы с символикой Азова и шарфиком с именем Бандеры. Рома даже написал на сайте Райо письмо, где написал, что не поддерживает нацизм. Но собственно слушать не стали. Вот суть конфликта, если кому интересно.

    я лично не видел фото Зозули с символикой Азова, при первичном осмотре, гугл тоже не находит....
    Группировка которая травит Зозулю - социалисты, так что ничего удивительного что они Роме за помощь АТО, обструкцию устроили...Там даже какой то местный журНализд при приезде Ромы пытался из футболки с гербом, чуть ли не третий рейх востановить, но получил от Бетиса по кумполу и успокоился...
    К сожалению даже в цивилизованных странах, хватает любителей дохлых политических учений и их пережитков...
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    Вячеслав Антонов
      Вячеслав Антонов, 01.02.2017 18:33
    -1
    vilad108, 01.02.2017 18:30
    Поручик Ржевский, 01.02.2017 18:23
    Странные какие-то испанцы "леворадикальных" взглядов.У них - действующий монарх Хуан Карлос I посажен на трон фашистом Франко.Почему они против короля не выступают?Как-то не скрепно там всё...

    Нациков нигде не любят, кроме.....
    Запомни,есть только одно националистическое государство,это Израиль,официально еврейское государство,остальные не националистические !
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    Lemieux
      Lemieux, 01.02.2017 18:38
    +3
    Да, странная ситуация. А шавки-то как затявкали..
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    Mr.K
    online
      Mr.K, 01.02.2017 18:50
    0
    Вячеслав Антонов, 01.02.2017 18:27
    Всё очень просто,сейчас ВСУ атакуют ДНР и по RT показывают,RT на испанском и английском самые популярные каналы в мире в сети,вот и полал парень,плюс Райо это антифа.Примерно так.
    Примерно так: ты долб**б с промытыми мозгами. Вот, примерно так.
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