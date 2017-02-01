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Игроки Шахтера призывают все стороны конфликта к миру

Футболисты «оранжево-черных» прокомментировали ситуацию в Авдеевке и Донецке

  • 01.02.2017 17:02
  • 1385 просмотров
  • 14 комментария
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ФК Шахтер. Максим Малышев и Тарас Степаненко
© ФК Шахтер. Максим Малышев и Тарас Степаненко

Футболисты «оранжево-черных» прокомментировали ситуацию в Авдеевке и Донецке, призвав все стороны к миру.

Тарас Степаненко, полузащитник «Шахтера»:
– Мы следим за ситуацией, которая сложилась в Авдеевке, вблизи Донецка и вообще по всей линии разграничения. Очень этим обеспокоены. Гибнут люди, разрушаются жилые дома и обеспечение, что грозит гуманитарной катастрофой. На протяжении долгого периода времени люди страдают, и непонятно, когда будет мир. «Шахтер» всегда был за мир, потому что мы – команда из Донбасса. И все мы желаем одного: чтобы там наступил мир. Хотим, чтобы для этого предпринимались определенные действия с обеих сторон – все для того, чтобы люди не боялись выходить на улицу и просто жить.

Максим Малышев, полузащитник «Шахтера»:
– У меня в Донецке родные, друзья и знакомые, с которыми я общаюсь. Ситуация критическая: очень сильно стреляют. Последние дни практически не переставая идет обстрел. Очень переживаю, потому что все мои родные находятся там. Надеюсь, что это прекратится в ближайшее время. Война идет уже столько времени, и это ненормально. Стороны должны к чему-то прийти, чтобы наступил мир, договориться о том, чтобы перестали страдать обычные люди. Потому что все это приносит много смертей, горя и бед… Об этом неоднократно говорилось, и я скажу еще: мы очень хотим, чтобы наступил мир. Надеемся, что эти слова будут услышаны.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    Владислав Похилый
      Владислав Похилый, 01.02.2017 17:14
    +14
    К сожалению предпосылок к миру не видно. Не для того развязывался конфликт, что бы сказать "всем спасибо, мы пошли". Этот кусок оккупированной территории Донбасса прекрасный способ диктовать свои условия Украине, да и Европе в целом.
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    AlexDSan
      AlexDSan, 01.02.2017 17:38
    +1
    А вы подудите. Может поможет.
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    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 01.02.2017 17:48
    +1
    самое важное-мир все остальное-после
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    vipfishman
    online
      vipfishman, 01.02.2017 17:51
    +2
    Кроты - они такие ...животные.!!!! А животных, как известно, в простонародье называют "тварями"...Вывод : кроты и есть ТВАРИ !!! Твари,не знающие Родины и языка ,не понимающие ,что для мира необходимо лишь одно условие - чтобы их руЦЦкие братья как можно быстрее убрались за поребрик...А с нашей стороны все необходимое и так предпринимается - как мочили лаптеногих так и продолжаем мочить...
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    Oleg.Groningen
    Oleg.Groningen, 01.02.2017 18:00
    -3
    Млять,вони за мир.Ви хоча б раз заявляли ,що ви за Україну?Таке розпливчате- " ми за мир". Коли бандюга ввалиться в твою хату ,ти почнеш піритись,а сусід скаже ,- вам треба порузімітись.Валіть краще в ДНР і там заявіть,що ви за мир.
    Ссылка
    Zhez53
    online
    Zhez53, 01.02.2017 18:15
    0
    Читая коменты донецких футболистов, приходит на ум афоризм: хороший человек - тот, кто хочет помочь, но не желает разобраться в ситуации.
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    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 01.02.2017 18:20
    +1
    Oleg.Groningen, 01.02.2017 18:00
    Млять,вони за мир.Ви хоча б раз заявляли ,що ви за Україну?Таке розпливчате- " ми за мир". Коли бандюга ввалиться в твою хату ,ти почнеш піритись,а сусід скаже ,- вам треба порузімітись.Валіть краще в ДНР і там заявіть,що ви за мир.
    кто за футбольную честь Украины стоит..... я понимаю тебе с Гронингена виднее где быть донецким
    Ссылка
    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 01.02.2017 18:22
    +1
    Zhez53, 01.02.2017 18:15
    Читая коменты донецких футболистов, приходит на ум афоризм: хороший человек - тот, кто хочет помочь, но не желает разобраться в ситуации.
    они-спортсмены-они бьются на поле за родную Украину.... они-не учили политологию -чтож вы от них хотите
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    Виталий Меркулов
      Виталий Меркулов, 01.02.2017 18:23
    +3
    vipfishman, 01.02.2017 17:51
    Кроты - они такие ...животные.!!!! А животных, как известно, в простонародье называют "тварями"...Вывод : кроты и есть ТВАРИ !!! Твари,не знающие Родины и языка ,не понимающие ,что для мира необходимо лишь одно условие - чтобы их руЦЦкие братья как можно быстрее убрались за поребрик...А с нашей стороны все необходимое и так предпринимается - как мочили лаптеногих так и продолжаем мочить...
    Патриот диванный чего сам то по русски пишешь? ??
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    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 01.02.2017 18:30
    +1
    vipfishman, 01.02.2017 17:51
    Кроты - они такие ...животные.!!!! А животных, как известно, в простонародье называют "тварями"...Вывод : кроты и есть ТВАРИ !!! Твари,не знающие Родины и языка ,не понимающие ,что для мира необходимо лишь одно условие - чтобы их руЦЦкие братья как можно быстрее убрались за поребрик...А с нашей стороны все необходимое и так предпринимается - как мочили лаптеногих так и продолжаем мочить...
    от тебя какая польза-вошь чтоб игроков сборной Украины обзывать тварями?
    Ссылка
    vipfishman
    online
      vipfishman, 01.02.2017 18:43
    -1
    Алекс Голдин, 01.02.2017 18:30
    vipfishman, 01.02.2017 17:51
    Кроты - они такие ...животные.!!!! А животных, как известно, в простонародье называют "тварями"...Вывод : кроты и есть ТВАРИ !!! Твари,не знающие Родины и языка ,не понимающие ,что для мира необходимо лишь одно условие - чтобы их руЦЦкие братья как можно быстрее убрались за поребрик...А с нашей стороны все необходимое и так предпринимается - как мочили лаптеногих так и продолжаем мочить...

    от тебя какая польза-вошь чтоб игроков сборной Украины обзывать тварями?
    Ну от тебя то ,человек без флага,вообще никакой пользы - даже национальная принадлежность отсутствует )))) Видать у руЦЦких это национальная фишка - прикидываться "ихтамнетами"...А раз тебя нет - значит ты пустое место ,ноль без палочки...Именно то,кем являются два эти фейерических бревна для сборной ...
    Ссылка
    oscarneon
    online
      oscarneon, 01.02.2017 18:44
    0
    Донбасс очень богатый кусок земли. Все это знают. На нем можно много заработать. Вопрос в цене, наши политики договориться никак не могут, а уже пора!

    Хотя. им выгодно это . курс доллара , инфляция, тарифы, а отмазка одна "в стране где идет война всегда так"
    и вот, пока идет война (АТО ) и Петя и Конфета в шоколаде и не много обеспокоен , не более.

    отмазка: война.

    а когда война превратиться ,будет вопрос следующий: "А где деньги Зина"

    а денег нет. на Донбассе уже годами люди пенсии не получают , а я уверен что деньги списываются.

    поэтому как бы Шахтер не кричал что он с Украины или мир на Донбассе, как бы Вы в этом не высматривали "русский след" - проблема не в Шахтере и как он называет свои края, а в нашем, Киевском правительстве.

    Януквочи воровал, все было хорошо. Пришел Петя, не ворует, руки чистые, и люди за границу унижаться едут потому что на Украине дышать сложнее каждым днем.
    подняли долар до 28 5 , спустили до 27.5 и кричат что дело делают и гривна крепчает))
    а мы верим и некотоые сдесь виновными делают Шахтер с его Донбассом ,а не Украиной )) браво
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    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 01.02.2017 18:49
    0
    vipfishman, 01.02.2017 18:43
    Алекс Голдин, 01.02.2017 18:30
    vipfishman, 01.02.2017 17:51 Кроты - они такие ...животные.!!!! А животных, как известно, в простонародье называют "тварями"...Вывод : кроты и есть ТВАРИ !!! Твари,не знающие Родины и языка ,не понимающие ,что для мира необходимо лишь одно условие - чтобы их руЦЦкие братья как можно быстрее убрались за поребрик...А с нашей стороны все необходимое и так предпринимается - как мочили лаптеногих так и продолжаем мочить... от тебя какая польза-вошь чтоб игроков сборной Украины обзывать тварями?

    Ну от тебя то ,человек без флага,вообще никакой пользы - даже национальная принадлежность отсутствует )))) Видать у руЦЦких это национальная фишка - прикидываться "ихтамнетами"...А раз тебя нет - значит ты пустое место ,ноль без палочки...Именно то,кем являются два эти фейерических бревна для сборной ...
    увы на сайте флажок Израиля отсутствует-Украина-моя родина
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    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 01.02.2017 18:50
    0
    vipfishman, 01.02.2017 18:43
    Алекс Голдин, 01.02.2017 18:30
    vipfishman, 01.02.2017 17:51 Кроты - они такие ...животные.!!!! А животных, как известно, в простонародье называют "тварями"...Вывод : кроты и есть ТВАРИ !!! Твари,не знающие Родины и языка ,не понимающие ,что для мира необходимо лишь одно условие - чтобы их руЦЦкие братья как можно быстрее убрались за поребрик...А с нашей стороны все необходимое и так предпринимается - как мочили лаптеногих так и продолжаем мочить... от тебя какая польза-вошь чтоб игроков сборной Украины обзывать тварями?

    Ну от тебя то ,человек без флага,вообще никакой пользы - даже национальная принадлежность отсутствует )))) Видать у руЦЦких это национальная фишка - прикидываться "ихтамнетами"...А раз тебя нет - значит ты пустое место ,ноль без палочки...Именно то,кем являются два эти фейерических бревна для сборной ...
    зато диванный херой с украинским флажком каук ты-эт великая ценность
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