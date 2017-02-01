Игроки Шахтера призывают все стороны конфликта к миру

Футболисты «оранжево-черных» прокомментировали ситуацию в Авдеевке и Донецке, призвав все стороны к миру.
Тарас Степаненко, полузащитник «Шахтера»:
– Мы следим за ситуацией, которая сложилась в Авдеевке, вблизи Донецка и вообще по всей линии разграничения. Очень этим обеспокоены. Гибнут люди, разрушаются жилые дома и обеспечение, что грозит гуманитарной катастрофой. На протяжении долгого периода времени люди страдают, и непонятно, когда будет мир. «Шахтер» всегда был за мир, потому что мы – команда из Донбасса. И все мы желаем одного: чтобы там наступил мир. Хотим, чтобы для этого предпринимались определенные действия с обеих сторон – все для того, чтобы люди не боялись выходить на улицу и просто жить.
Максим Малышев, полузащитник «Шахтера»:
– У меня в Донецке родные, друзья и знакомые, с которыми я общаюсь. Ситуация критическая: очень сильно стреляют. Последние дни практически не переставая идет обстрел. Очень переживаю, потому что все мои родные находятся там. Надеюсь, что это прекратится в ближайшее время. Война идет уже столько времени, и это ненормально. Стороны должны к чему-то прийти, чтобы наступил мир, договориться о том, чтобы перестали страдать обычные люди. Потому что все это приносит много смертей, горя и бед… Об этом неоднократно говорилось, и я скажу еще: мы очень хотим, чтобы наступил мир. Надеемся, что эти слова будут услышаны.
Источник — ФК Шахтер
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Кроты - они такие ...животные.!!!! А животных, как известно, в простонародье называют "тварями"...Вывод : кроты и есть ТВАРИ !!! Твари,не знающие Родины и языка ,не понимающие ,что для мира необходимо лишь одно условие - чтобы их руЦЦкие братья как можно быстрее убрались за поребрик...А с нашей стороны все необходимое и так предпринимается - как мочили лаптеногих так и продолжаем мочить...
от тебя какая польза-вошь чтоб игроков сборной Украины обзывать тварями?
Хотя. им выгодно это . курс доллара , инфляция, тарифы, а отмазка одна "в стране где идет война всегда так"
и вот, пока идет война (АТО ) и Петя и Конфета в шоколаде и не много обеспокоен , не более.
отмазка: война.
а когда война превратиться ,будет вопрос следующий: "А где деньги Зина"
а денег нет. на Донбассе уже годами люди пенсии не получают , а я уверен что деньги списываются.
поэтому как бы Шахтер не кричал что он с Украины или мир на Донбассе, как бы Вы в этом не высматривали "русский след" - проблема не в Шахтере и как он называет свои края, а в нашем, Киевском правительстве.
Януквочи воровал, все было хорошо. Пришел Петя, не ворует, руки чистые, и люди за границу унижаться едут потому что на Украине дышать сложнее каждым днем.
подняли долар до 28 5 , спустили до 27.5 и кричат что дело делают и гривна крепчает))
а мы верим и некотоые сдесь виновными делают Шахтер с его Донбассом ,а не Украиной )) браво
vipfishman, 01.02.2017 17:51 Кроты - они такие ...животные.!!!! А животных, как известно, в простонародье называют "тварями"...Вывод : кроты и есть ТВАРИ !!! Твари,не знающие Родины и языка ,не понимающие ,что для мира необходимо лишь одно условие - чтобы их руЦЦкие братья как можно быстрее убрались за поребрик...А с нашей стороны все необходимое и так предпринимается - как мочили лаптеногих так и продолжаем мочить... от тебя какая польза-вошь чтоб игроков сборной Украины обзывать тварями?
Ну от тебя то ,человек без флага,вообще никакой пользы - даже национальная принадлежность отсутствует )))) Видать у руЦЦких это национальная фишка - прикидываться "ихтамнетами"...А раз тебя нет - значит ты пустое место ,ноль без палочки...Именно то,кем являются два эти фейерических бревна для сборной ...
vipfishman, 01.02.2017 17:51 Кроты - они такие ...животные.!!!! А животных, как известно, в простонародье называют "тварями"...Вывод : кроты и есть ТВАРИ !!! Твари,не знающие Родины и языка ,не понимающие ,что для мира необходимо лишь одно условие - чтобы их руЦЦкие братья как можно быстрее убрались за поребрик...А с нашей стороны все необходимое и так предпринимается - как мочили лаптеногих так и продолжаем мочить... от тебя какая польза-вошь чтоб игроков сборной Украины обзывать тварями?
Ну от тебя то ,человек без флага,вообще никакой пользы - даже национальная принадлежность отсутствует )))) Видать у руЦЦких это национальная фишка - прикидываться "ихтамнетами"...А раз тебя нет - значит ты пустое место ,ноль без палочки...Именно то,кем являются два эти фейерических бревна для сборной ...
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