Ларс Лагербек возглавил сборную Норвегии

Ларс Лагербек, ставший главным творцом сенсационного выступления сборной Исландии на ЕВРО-2016, возглавил национальную команду Норвегии.



Назначение 68-летнего шведского специалиста Футбольная федерация Норвегии подтвердила в среду на пресс-конференции. Лагербек, получивший известность благодаря работе со сборной Швеции, подписал контракт до 2019 года. Также этот специалист в свое время работал с командой Нигерии.



Норвежцы в квалификации ЧМ-2018 занимают пятое место в группе С, отставая на девять очков от лидирующей Германии и на четыре - от Северной Ирландии и Азербайджана.



«Такой вызов очень мотивирует, - сказал Лагербек. - Результаты в отборочной кампании до настоящего момента были неважными, поэтому надо адекватно оценивать ситуацию. Но я вижу у этой команды потенциал». Первый матч под руководством Лагербека Норвегия проведет 26 марта в Белфасте.



Под началом Лагербека сборная Швеции сыграла на пяти крупных турнирах, однако самым ярким для тренера стал период в Исландии. В тандеме с Хеймиром Хадльгримссоном шведский специалист довел команду до четвертьфинала ЕВРО-2016, по ходу дела обыграв сборную Англии - 2:1.