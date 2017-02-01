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Федерация футбола Украины отклонила иск Милевского к Динамо

Форвард «Тосно» требовал от своего бывшего клуба 1,2 млн евро

  • 01.02.2017 16:25
  • 939 просмотров
  • 3 комментария
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tsn.ua. Артем Милевский
© tsn.ua. Артем Милевский

Палата споров Федерации футбола Украины отклонила иск Артема Милевского к «Динамо». Напомним, форвард «Тосно» обвинил киевский клуб в неуплате ему 1,2 млн евро в 2013 году. Позиция президента «Динамо» Игоря Суркиса заключалась в том, что Милевский не выполнял условия контракта.

Футбольные чиновники рассматривали дело больше года и только сегодня вынесли окончательный вердикт.

Артем Милевский имеет право оспорить решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Форвард выступал за киевлян с 2002 по 2013 годы.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Nerazzurri
      Nerazzurri, 01.02.2017 16:41
    +8
    Кто бы сомневался
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 01.02.2017 16:58
    +2
    Пусть напишет в Спортлото ...
    Ссылка
    Veteran80
      Veteran80, 01.02.2017 17:02
    0
    stopor2016, 01.02.2017 16:58
    Пусть напишет в Спортлото ...
    И в Лигу по Сексуальным реформам...
    Ссылка
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