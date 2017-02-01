Федерация футбола Украины отклонила иск Милевского к Динамо

Палата споров Федерации футбола Украины отклонила иск Артема Милевского к «Динамо». Напомним, форвард «Тосно» обвинил киевский клуб в неуплате ему 1,2 млн евро в 2013 году. Позиция президента «Динамо» Игоря Суркиса заключалась в том, что Милевский не выполнял условия контракта.

Футбольные чиновники рассматривали дело больше года и только сегодня вынесли окончательный вердикт.

Артем Милевский имеет право оспорить решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.



Форвард выступал за киевлян с 2002 по 2013 годы.