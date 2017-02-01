Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ВЕНГЕР: «У Рэмзи повреждение голени, сроки восстановления неизвестны»

Наставник «Арсенала» рассказал о характере повреждения валлийского хавбека

  • 01.02.2017 15:50
  • 162 просмотров
  • 0 комментария
Метки
thesun.co.uk. Аарон Рэмзи
© thesun.co.uk. Аарон Рэмзи

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер уточнил характер повреждения Аарона Рэмзи, которое валлиец получил в матче с «Уотфордом» (1:2). Напомним, 26-летний полузащитник покинул поле уже на 20- минуте поединка.

«У него повреждение голени. Я не знаю, как долго он будет вне игры, но это определенно травма голени», — сказал Венгер.

В нынешнем сезоне Аарон Рэмзи сыграл в 12 матчах за лондонский клуб.

Источник — ESPN

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.