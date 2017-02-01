ВЕНГЕР: «У Рэмзи повреждение голени, сроки восстановления неизвестны»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер уточнил характер повреждения Аарона Рэмзи, которое валлиец получил в матче с «Уотфордом» (1:2). Напомним, 26-летний полузащитник покинул поле уже на 20- минуте поединка.

«У него повреждение голени. Я не знаю, как долго он будет вне игры, но это определенно травма голени», — сказал Венгер.

В нынешнем сезоне Аарон Рэмзи сыграл в 12 матчах за лондонский клуб.