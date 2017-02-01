В зимнее трансферное окно клубы традиционно менее активны, чем в летнее. Тренеры топ-команд не спешат расставаться с ключевыми игроками, от которых может зависеть судьба сезона, поэтому громкие трансферы скорее исключение, чем правило.

Любопытно, что в четырех из десяти самых дорогих трансферов зимы покупателями оказались французские клубы. Еще четыре топ-приобретения на счету китайцев (кто бы сомневался), два оставшихся – англичане. Ни испанские, ни немецкие, ни итальянские клубы не пошли на то, чтобы отдать за игрока €20 и более миллионов, французы же откровенно удивили своей расточительностью. Ладно, ПСЖ. Но «Марсель», но «Лион»?

Представляем вашему вниманию топ-10 самых дорогих трансферов этой зимы.

10. Аксель Витсель (центральный полузащитник, 28 лет)

Трансфер: из питерского «Зенита» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за €20 миллионов.

Известный бельгийский полузащитник «Зенита» Аксель Витсель долго и мучительно выбирал, где же ему продолжить карьеру. Игрока настойчиво приглашал туринский «Ювентус», но Витсель в итоге все-таки отдал предпочтение китайским миллионам. Футболиста можно понять, согласно словам его агента, за пять лет в клубе «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель заработает €90 миллионов! Ради огромной кучи деньжищ, наверное, и спортивными амбициями поступиться не грех. «От таких предложений не отказываются», – кратко подвел итог трансферу сам Витсель.

9. Чжэндун Чжан (правый вингер, 27 лет)

Трансфер: из «Бэйцзин Гоань» в «Хэбэй Чайна Фортун» за €20,44 миллиона.

Признайтесь, кто хотя бы когда-нибудь слышал об этом китайском футболисте? Хотя немалую часть своей карьеры Чжэндун Чжан провел в Европе, играя за португальские клубы, а также за «Айнтрахт» и «Райо Вальекано». Более того, ориентировочная стоимость игрока перед этим трансфером оценивалась аж в €500 тысяч. Причиной покупки очень среднего футболиста за бешеные деньги стал жесткий лимит на легионеров в Китае, что взвинтило цену на местных игроков до небес. Кстати, благодаря этому переходу Чжан стал самым дорогим футболистом-китайцем в истории. Впрочем, учитывая новые тенденции, это далеко не предел.

8. Морган Шнедерлен (27 лет, опорный полузащитник)

Трансфер: из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон» за €22,9 миллиона.

Не успел Шнедерлен толком закрепиться в «Манчестер Юнайтед» после перехода из «Саутгемптона» в 2015-м году, как «красных дьяволов» возглавил Жозе Моуриньо, который в упор не видел Моргана в составе своей команды. Проведя всего лишь 8 матчей за «МЮ» с начала сезона, француз был только рад предложению «Эвертона» о трансфере, подкрепленном солидной суммой. За свой новый клуб Шнедерлен успел сыграть всего в двух матчах, но оба они оказались для «ирисок» победными, так что вложение пока что себя оправдывает.

7. Одион Игало (27 лет, нападающий)

Трансфер: из «Уотфорда» в «Чанчунь Ятай» за €23,3 миллиона.

Текущий сезон нельзя назвать удачным для нигерийского форварда «Уотфорда» Одиона Игало. Футболист провел за английский клуб 20 матчей во всех турнирах, где забил всего 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Но низкая результативность не остановила китайских «купцов», которые отвалили за игрока солидный мешок денег. «Уотфорд» же был только рад заработать, продав футболиста примерно в два раза дороже его рыночной стоимости.

6. Мемфис Депай (22 года, левый вингер)

Трансфер: из «Манчестер Юнайтед» в «Лион» за €16 миллионов (плюс €8 миллионов в качестве бонусов).

Летом 2015-го юный голландский хавбек Мемфис Депай переходил из ПСВ в «Манчестер Юнайтед» в качестве потенциальной суперзвезды. Казалось, что у игрока есть все, чтобы раскрыться в Манчестере, включая поддержку тогдашнего тренера «красных дьяволов» Луи ван Гала. Но ван Гала сменил португалец Жозе Моуриньо, который быстренько усадил Депая на скамейку запасных, в текущем сезоне Мемфис сыграл за «МЮ» всего в 8-ми матчах во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Стало ясно, что карьера игрока нуждается в срочной реанимации, и предложение «Лиона» пришлось как нельзя кстати. Стоит отметить, что в контракте есть пункт о возможности обратного выкупа футболиста для «Манчестер Юнайтед». Так что Депая хоть и продали, но крест на нем не поставили, манчестерский клуб будет очень внимательно следить за выступлениями игрока во Франции.

5. Димитри Пайет (29 лет, левый вингер)

Трансфер: из «Вест Хэма» в «Марсель» за €29,3 миллиона.

Главный скандалист зимнего трансферного окна Димитри Пайет за короткий промежуток времени успел превратиться для фанатов «Вест Хэма» из любимчика во врага №1. Еще в начале января футболист, только в феврале минувшего года подписавший с «молотобойцами» новый контракт, со скандалом потребовал продать его в «Марсель», в ультимативной форме отказавшись тренироваться с командой. Демарш Пайета не остался незамеченным другими игроками, которые заявили руководству клуба, что они хотят, чтобы француз-скандалист покинул клуб. В итоге, Пайет подписал контракт с «Марселем», а «Вест Хэм» получил за игрока приличный куш, обязав француза вернуть зарплату за январь. В 2015-м «Вест Хэм» купил Пайета у того же «Марселя» за €15 миллионов.

4. Гонсалу Гедиш (20 лет, нападающий)

Трансфер: из «Бенфики» в «ПСЖ» за €30 миллионов.

«Бенфика» в очередной раз подтвердила реноме клуба, который умеет не только воспитывать качественных футболистов, но и выгодно их продавать. В текущем сезоне юный Гедиш, зачастую играющий на позиции оттянутого форварда, провел за «орлов» 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 7 голевых передач. «ПСЖ» решил подсуетиться, пока цена на игрока не выросла еще больше. Но и без того французы отвалили за перспективного футболиста немалую сумму.

3. Габриэл Жезус (19 лет, нападающий)

Трансфер: из «Палмейраса» в «Манчестер Сити» за €32 миллиона.

По сути, «Манчестер Сити» договорился о переходе Жезуса еще минувшим летом, но формально сделка была оформлена только в январе. Бразильский форвард прибыл в Манчестер, поставил подпись под личным контрактом и уже успел дебютировать за свою новую команду, проведя на поле 8 минут в поединке АПЛ и целый матч в Кубке Англии с «Кристал Пэлас», где Габриэл отметился голевым пасом. Пожалуй, свежая кровь необходима команде Пепа Гвардиолы, которую в последнее время жутко лихорадит. Но сможет ли неопытный футболист сходу начать приносить пользу в таком жестком и беспощадном турнире, как английская Премьер-лига?

2. Юлиан Дракслер (23 года, левый вингер)

Трансфер: из «Вольфсбурга» в «ПСЖ» за €40 миллионов.

Проведя всего полтора сезона в «Вольфсбурге», немецкий вингер Юлиан Дракслер отправился покорять новые вершины. Футболиста в своих рядах возжелал видеть французский «ПСЖ», подкрепив свое желание солидным финансовым предложением. Дракслер отменно дебютировал за свой новый клуб, отметившись голом в матче против «Бастии». К слову, Юлиан говорил о своем желании покинуть «Вольфсбург» еще после Евро-2016.

1. Оскар (25 лет, атакующий полузащитник)

Трансфер: из «Челси» в «Шанхай СИПГ» за €60 миллионов.

Само собой, абсолютный трансферный рекорд зимы-2017 принадлежит Китаю. «Шанхай СИПГ» тряхнул мошной и выкупил у «Челси» бразильского хавбека Оскара. В текущем сезоне Оскар не играл в лондонской команде значительной роли, 11 матчей во всех турнирах при 1 голевом пасе – более чем скромный показатель. Да и €60 миллионов, которые достались «Челси», стали весомым аргументом в споре. СМИ утверждают, что зарплата Оскара в Китае составит €470 тысяч в неделю против €94-х тысяч в «Челси». Для сравнения, Криштиану Роналду зарабатывает в «Реале» €435 тысяч в неделю. Оскар еще совсем молодой игрок, который мог бы играть на высшем европейском уровне… Но, судя по всему, миром все-таки правят деньги.