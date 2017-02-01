Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Топ-10 самых дорогих трансферов этой зимы

Sport.ua рассказывает о китайце за €20 миллионов и о том, кто стал зарабатывать больше Роналду

  • 01.02.2017 19:15
  • 2353 просмотров
  • 0 комментария
Метки
manchestercitynews24.com. Оскар
© manchestercitynews24.com. Оскар

В зимнее трансферное окно клубы традиционно менее активны, чем в летнее. Тренеры топ-команд не спешат расставаться с ключевыми игроками, от которых может зависеть судьба сезона, поэтому громкие трансферы скорее исключение, чем правило.

Любопытно, что в четырех из десяти самых дорогих трансферов зимы покупателями оказались французские клубы. Еще четыре топ-приобретения на счету китайцев (кто бы сомневался), два оставшихся – англичане. Ни испанские, ни немецкие, ни итальянские клубы не пошли на то, чтобы отдать за игрока €20 и более миллионов, французы же откровенно удивили своей расточительностью. Ладно, ПСЖ. Но «Марсель», но «Лион»?

Представляем вашему вниманию топ-10 самых дорогих трансферов этой зимы.

10. Аксель Витсель (центральный полузащитник, 28 лет)

Трансфер: из питерского «Зенита» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за €20 миллионов.

Известный бельгийский полузащитник «Зенита» Аксель Витсель долго и мучительно выбирал, где же ему продолжить карьеру. Игрока настойчиво приглашал туринский «Ювентус», но Витсель в итоге все-таки отдал предпочтение китайским миллионам. Футболиста можно понять, согласно словам его агента, за пять лет в клубе «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель заработает €90 миллионов! Ради огромной кучи деньжищ, наверное, и спортивными амбициями поступиться не грех. «От таких предложений не отказываются», – кратко подвел итог трансферу сам Витсель.

9. Чжэндун Чжан (правый вингер, 27 лет)

Трансфер: из «Бэйцзин Гоань» в «Хэбэй Чайна Фортун» за €20,44 миллиона.

Признайтесь, кто хотя бы когда-нибудь слышал об этом китайском футболисте? Хотя немалую часть своей карьеры Чжэндун Чжан провел в Европе, играя за португальские клубы, а также за «Айнтрахт» и «Райо Вальекано». Более того, ориентировочная стоимость игрока перед этим трансфером оценивалась аж в €500 тысяч. Причиной покупки очень среднего футболиста за бешеные деньги стал жесткий лимит на легионеров в Китае, что взвинтило цену на местных игроков до небес. Кстати, благодаря этому переходу Чжан стал самым дорогим футболистом-китайцем в истории. Впрочем, учитывая новые тенденции, это далеко не предел.

8. Морган Шнедерлен (27 лет, опорный полузащитник)

Трансфер: из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон» за €22,9 миллиона.

Не успел Шнедерлен толком закрепиться в «Манчестер Юнайтед» после перехода из «Саутгемптона» в 2015-м году, как «красных дьяволов» возглавил Жозе Моуриньо, который в упор не видел Моргана в составе своей команды. Проведя всего лишь 8 матчей за «МЮ» с начала сезона, француз был только рад предложению «Эвертона» о трансфере, подкрепленном солидной суммой. За свой новый клуб Шнедерлен успел сыграть всего в двух матчах, но оба они оказались для «ирисок» победными, так что вложение пока что себя оправдывает.

7. Одион Игало (27 лет, нападающий)

Трансфер: из «Уотфорда» в «Чанчунь Ятай» за €23,3 миллиона.

Текущий сезон нельзя назвать удачным для нигерийского форварда «Уотфорда» Одиона Игало. Футболист провел за английский клуб 20 матчей во всех турнирах, где забил всего 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Но низкая результативность не остановила китайских «купцов», которые отвалили за игрока солидный мешок денег. «Уотфорд» же был только рад заработать, продав футболиста примерно в два раза дороже его рыночной стоимости.

6. Мемфис Депай (22 года, левый вингер)

Трансфер: из «Манчестер Юнайтед» в «Лион» за €16 миллионов (плюс €8 миллионов в качестве бонусов).

Летом 2015-го юный голландский хавбек Мемфис Депай переходил из ПСВ в «Манчестер Юнайтед» в качестве потенциальной суперзвезды. Казалось, что у игрока есть все, чтобы раскрыться в Манчестере, включая поддержку тогдашнего тренера «красных дьяволов» Луи ван Гала. Но ван Гала сменил португалец Жозе Моуриньо, который быстренько усадил Депая на скамейку запасных, в текущем сезоне Мемфис сыграл за «МЮ» всего в 8-ми матчах во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Стало ясно, что карьера игрока нуждается в срочной реанимации, и предложение «Лиона» пришлось как нельзя кстати. Стоит отметить, что в контракте есть пункт о возможности обратного выкупа футболиста для «Манчестер Юнайтед». Так что Депая хоть и продали, но крест на нем не поставили, манчестерский клуб будет очень внимательно следить за выступлениями игрока во Франции.

5. Димитри Пайет (29 лет, левый вингер)

Трансфер: из «Вест Хэма» в «Марсель» за €29,3 миллиона.

Главный скандалист зимнего трансферного окна Димитри Пайет за короткий промежуток времени успел превратиться для фанатов «Вест Хэма» из любимчика во врага №1. Еще в начале января футболист, только в феврале минувшего года подписавший с «молотобойцами» новый контракт, со скандалом потребовал продать его в «Марсель», в ультимативной форме отказавшись тренироваться с командой. Демарш Пайета не остался незамеченным другими игроками, которые заявили руководству клуба, что они хотят, чтобы француз-скандалист покинул клуб. В итоге, Пайет подписал контракт с «Марселем», а «Вест Хэм» получил за игрока приличный куш, обязав француза вернуть зарплату за январь. В 2015-м «Вест Хэм» купил Пайета у того же «Марселя» за €15 миллионов.

4. Гонсалу Гедиш (20 лет, нападающий)

Трансфер: из «Бенфики» в «ПСЖ» за €30 миллионов.

«Бенфика» в очередной раз подтвердила реноме клуба, который умеет не только воспитывать качественных футболистов, но и выгодно их продавать. В текущем сезоне юный Гедиш, зачастую играющий на позиции оттянутого форварда, провел за «орлов» 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 7 голевых передач. «ПСЖ» решил подсуетиться, пока цена на игрока не выросла еще больше. Но и без того французы отвалили за перспективного футболиста немалую сумму.

3. Габриэл Жезус (19 лет, нападающий)

Трансфер: из «Палмейраса» в «Манчестер Сити» за €32 миллиона.

По сути, «Манчестер Сити» договорился о переходе Жезуса еще минувшим летом, но формально сделка была оформлена только в январе. Бразильский форвард прибыл в Манчестер, поставил подпись под личным контрактом и уже успел дебютировать за свою новую команду, проведя на поле 8 минут в поединке АПЛ и целый матч в Кубке Англии с «Кристал Пэлас», где Габриэл отметился голевым пасом. Пожалуй, свежая кровь необходима команде Пепа Гвардиолы, которую в последнее время жутко лихорадит. Но сможет ли неопытный футболист сходу начать приносить пользу в таком жестком и беспощадном турнире, как английская Премьер-лига?

2. Юлиан Дракслер (23 года, левый вингер)

Трансфер: из «Вольфсбурга» в «ПСЖ» за €40 миллионов.

Проведя всего полтора сезона в «Вольфсбурге», немецкий вингер Юлиан Дракслер отправился покорять новые вершины. Футболиста в своих рядах возжелал видеть французский «ПСЖ», подкрепив свое желание солидным финансовым предложением. Дракслер отменно дебютировал за свой новый клуб, отметившись голом в матче против «Бастии». К слову, Юлиан говорил о своем желании покинуть «Вольфсбург» еще после Евро-2016.

1. Оскар (25 лет, атакующий полузащитник)

Трансфер: из «Челси» в «Шанхай СИПГ» за €60 миллионов.

Само собой, абсолютный трансферный рекорд зимы-2017 принадлежит Китаю. «Шанхай СИПГ» тряхнул мошной и выкупил у «Челси» бразильского хавбека Оскара. В текущем сезоне Оскар не играл в лондонской команде значительной роли, 11 матчей во всех турнирах при 1 голевом пасе – более чем скромный показатель. Да и €60 миллионов, которые достались «Челси», стали весомым аргументом в споре. СМИ утверждают, что зарплата Оскара в Китае составит €470 тысяч в неделю против €94-х тысяч в «Челси». Для сравнения, Криштиану Роналду зарабатывает в «Реале» €435 тысяч в неделю. Оскар еще совсем молодой игрок, который мог бы играть на высшем европейском уровне… Но, судя по всему, миром все-таки правят деньги.

Автор — Михаил Шаповалов, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.