Роман ЗОЗУЛЯ: «Я не связан с неонацистскими организациями»

Украинский форвард Роман Зозуля, который перешел из «Бетис» в «Райо Вальекано» на правах аренды, прокомментировал свой трансфер и ответил на критику болельщиков в неонацизме.
«Надеюсь помочь «Райо Вальекано» вернуться на тот уровень, которого заслуживает клуб. Уверен, что с моей помощью и работой всей команды мы сумеем достичь выхода в примеру, которого так ждут все болельщики.
Мой приезд в Испанию сопровождался недопониманием из-за журналиста, который мало знает о реальном положении дел в моей стране и моей деятельности. Я прибыл в Севилью в футболке с гербом Украины и стихами Тараса Шевченко, творчество которого изучали во всех школах СССР. Этот журналист написал, что на мне была майка неонацистской военизированной группы, символика которой похожа на герб Украины.
«Бетис» попросил убрать эту статью, что было сделано незамедлительно, а автор признал ошибку и извинился.
Я не связан с военизированными или неонацистскими организациями. Я лишь помогаю украинской армии, которая защищает мою страну, а также детям, которые пострадали от войны. Украина переживает чрезвычайно трудные времена, и мои действия полностью одобряются «Райо Вальекано».
Я горд стать частью этого великого клуба», – говорится в заявлении футболиста.
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Годы существования
10 октября 1938 — май 1945
Страна
Красный флаг, в центре которого находится белый круг с чёрной свастикой Третий рейх
Тип
Моторизованная дивизия
Часть
1939 год — дивизия усиления СС (нем. SS-Division Verfügungstruppe),
1940 — дивизия СС «Дас Райх»,
1942 — 2-я моторизованная дивизия «Дас Райх» (2.SS-Panzergrenadier-Division Das Reich),
окончательное название было дано в 1943.
Девиз
Моя честь называется «верность» (нем. «Meine Ehre heißt Treue»)
Участие в
Вторая мировая война:
Западный фронт
Французская кампания
Операция «Оверлорд»
Массовое убийство в Орадур-сюр-Глан
Арденнская операция
Восточный фронт
Смоленское сражение (1941)
Битва за Москву
Ржевская битва
Курская битва
Харьковская операция (1943)
Пражская операция и подавление Пражского восстания
Командиры
Известные командиры
Пауль Хауссер,
Вильгельм Биттрих,
Маттиас Кляйнхестеркамп
Дивизия усиления СС (нем. SS-Verfügungsdivision) — была образована 10 октября 1938 года путём объединения
Годы существования
10 октября 1938 — май 1945
Страна
Красный флаг, в центре которого находится белый круг с чёрной свастикой Третий рейх
Тип
Моторизованная дивизия
Часть
1939 год — дивизия усиления СС (нем. SS-Division Verf&#252;gungstruppe),
1940 — дивизия СС «Дас Райх»,
1942 — 2-я моторизованная дивизия «Дас Райх» (2.SS-Panzergrenadier-Division Das Reich),
окончательное название было дано в 1943.
Девиз
Моя честь называется «верность» (нем. «Meine Ehre hei&#223;t Treue»)
Участие в
Вторая мировая война:
Западный фронт
Французская кампания
Операция «Оверлорд»
Массовое убийство в Орадур-сюр-Глан
Арденнская операция
Восточный фронт
Смоленское сражение (1941)
Битва за Москву
Ржевская битва
Курская битва
Харьковская операция (1943)
Пражская операция и подавление Пражского восстания
Командиры
Известные командиры
Пауль Хауссер,
Вильгельм Биттрих,
Маттиас Кляйнхестеркамп
Дивизия усиления СС (нем. SS-Verf&#252;gungsdivision) — была образована 10 октября 1938 года путём объединения
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