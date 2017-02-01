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Роман ЗОЗУЛЯ: «Я не связан с неонацистскими организациями»

Новичок «Райо Вальекано» прокомментировал свой трансфер

  • 01.02.2017 14:58
  • 545 просмотров
  • 6 комментария
Метки
ФК Райо Вальекано. Роман Зозуля
© ФК Райо Вальекано. Роман Зозуля

Украинский форвард Роман Зозуля, который перешел из «Бетис» в «Райо Вальекано» на правах аренды, прокомментировал свой трансфер и ответил на критику болельщиков в неонацизме.

«Надеюсь помочь «Райо Вальекано» вернуться на тот уровень, которого заслуживает клуб. Уверен, что с моей помощью и работой всей команды мы сумеем достичь выхода в примеру, которого так ждут все болельщики.

Мой приезд в Испанию сопровождался недопониманием из-за журналиста, который мало знает о реальном положении дел в моей стране и моей деятельности. Я прибыл в Севилью в футболке с гербом Украины и стихами Тараса Шевченко, творчество которого изучали во всех школах СССР. Этот журналист написал, что на мне была майка неонацистской военизированной группы, символика которой похожа на герб Украины.

«Бетис» попросил убрать эту статью, что было сделано незамедлительно, а автор признал ошибку и извинился.

Я не связан с военизированными или неонацистскими организациями. Я лишь помогаю украинской армии, которая защищает мою страну, а также детям, которые пострадали от войны. Украина переживает чрезвычайно трудные времена, и мои действия полностью одобряются «Райо Вальекано».

Я горд стать частью этого великого клуба», – говорится в заявлении футболиста.

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Комментарии
    Николай Шевченко
      Николай Шевченко, 01.02.2017 15:12
    -6
    SS-Panzer-Division symbol.svg
    Годы существования
    10 октября 1938 — май 1945
    Страна
    Красный флаг, в центре которого находится белый круг с чёрной свастикой Третий рейх
    Тип
    Моторизованная дивизия
    Часть
    1939 год — дивизия усиления СС (нем. SS-Division Verf&#252;gungstruppe),
    1940 — дивизия СС «Дас Райх»,
    1942 — 2-я моторизованная дивизия «Дас Райх» (2.SS-Panzergrenadier-Division Das Reich),
    окончательное название было дано в 1943.
    Девиз
    Моя честь называется «верность» (нем. «Meine Ehre hei&#223;t Treue»)
    Участие в
    Вторая мировая война:
    Западный фронт
    Французская кампания
    Операция «Оверлорд»
    Массовое убийство в Орадур-сюр-Глан
    Арденнская операция
    Восточный фронт
    Смоленское сражение (1941)
    Битва за Москву
    Ржевская битва
    Курская битва
    Харьковская операция (1943)
    Пражская операция и подавление Пражского восстания
    Командиры
    Известные командиры
    Пауль Хауссер,
    Вильгельм Биттрих,
    Маттиас Кляйнхестеркамп
    Дивизия усиления СС (нем. SS-Verf&#252;gungsdivision) — была образована 10 октября 1938 года путём объединения
    Ссылка
    Николай Шевченко
      Николай Шевченко, 01.02.2017 15:14
    -5
    Не чего не напоминает знак АЗОВ ?
    Ссылка
    Николай Шевченко
      Николай Шевченко, 01.02.2017 15:15
    -4
    А кто это сделал? кто это сделал айяяяй?
    Ссылка
    Виталий Додов
      Виталий Додов, 01.02.2017 15:35
    0
    Комментарий свернут. Показать
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    yasher
    online
      yasher, 01.02.2017 15:39
    +2
    Николай Шевченко, 01.02.2017 15:12
    SS-Panzer-Division symbol.svg
    Годы существования
    10 октября 1938 — май 1945
    Страна
    Красный флаг, в центре которого находится белый круг с чёрной свастикой Третий рейх
    Тип
    Моторизованная дивизия
    Часть
    1939 год — дивизия усиления СС (нем. SS-Division Verf&amp;#252;gungstruppe),
    1940 — дивизия СС «Дас Райх»,
    1942 — 2-я моторизованная дивизия «Дас Райх» (2.SS-Panzergrenadier-Division Das Reich),
    окончательное название было дано в 1943.
    Девиз
    Моя честь называется «верность» (нем. «Meine Ehre hei&amp;#223;t Treue»)
    Участие в
    Вторая мировая война:
    Западный фронт
    Французская кампания
    Операция «Оверлорд»
    Массовое убийство в Орадур-сюр-Глан
    Арденнская операция
    Восточный фронт
    Смоленское сражение (1941)
    Битва за Москву
    Ржевская битва
    Курская битва
    Харьковская операция (1943)
    Пражская операция и подавление Пражского восстания
    Командиры
    Известные командиры
    Пауль Хауссер,
    Вильгельм Биттрих,
    Маттиас Кляйнхестеркамп
    Дивизия усиления СС (нем. SS-Verf&amp;#252;gungsdivision) — была образована 10 октября 1938 года путём объединения
    Чем расписываться в собственном невежестве, порылся бы в и-нете где можно понять, что такое фашизм и нацизм, а также национализм. Это три совершенно разных понятия, которые, несмотря на некоторое сходство, не являются синонимами. Но, несмотря на факты, многие люди по сей день считают их одним целым.
    Ссылка
    Kropivnizki_NET
    online
      Kropivnizki_NET, 01.02.2017 15:43
    -2
    Кукушка на ходу переобувается, забыл только добавить, что с детства мечтал играть за Райо.
    Ссылка
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