КОВАЛЬ: «Если играть свежими сейчас, не будет свежести в чемпионате»

Ко второму спаррингу на сборах готовится «Заря». Соперник - представитель чешской высшей лиги «Словацко». Только морально поддержать партнеров может Рафаэль Форстер. Бразильский защитник травмировал голеностоп. Повреждение несерьезное, однако на восстановление потребуется еще несколько дней.

А Юрий Вернидуб ждет новичков. Прежде всего, хотят усилить центр обороны, ведь позиция стала проблемной после потери Сивакова. В общем, подготовка «Зари» идет по плану, а результаты контрольных матчей - это не всегда показатель.

Юрий Коваль, тренер «Зари», рассказал о подготовке команды.

- Все нагрузки дозированные. Первый сбор в Запорожье позволил нам набрать оптимальную форму. Мы протестировали, просмотрели игроков, общая выносливость нормальная, поэтому мы продолжаем двигаться дальше в плане того, чтобы заложить так называемую базу. Несмотря на игры, мы работаем в двухразовом режиме практически до конца этих сборов. Конечно, хочется с командами вроде «Лудогорца» и «Динамо» Загреб сыграть свежими, но тогда не будет свежести в чемпионате. Потому мы продолжаем работать в двухразовом режиме.