Евгений Малик оштрафован за организацию договорных матчей

Бывший игрок «Металлиста» U-21 Евгений Малик признан виновным в организации договорных матчей.

Сообщается, что 21-летний футболист обеспечивал победу соперникам за вознаграждение. В одном случае сумма вознаграждения составила 8 тысяч долларов, во втором случае 20 тысяч евро. По приговору суда игрок-организатор договорных матчей получил наказание в виде штрафа 10200 гривен.

Напомним, Евгений Малик стал уже третьим футболистом «Металлиста» U-21, которому суд вынес обвинительный приговор. Ранее это участь постигла Даниила Соломаху и Руслана Ковтка.

Также вчера Генеральная прокуратура Украины допросила бывшего тренера «Тернополя» Романа Максимюка.