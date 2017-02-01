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Евгений Малик оштрафован за организацию договорных матчей

Бывший игрок «Металлиста» U-21 получил наказание в виде штрафа 10200 гривен

  • 01.02.2017 14:41
  • 528 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Металлист
© ФК Металлист

Бывший игрок «Металлиста» U-21 Евгений Малик признан виновным в организации договорных матчей.

Сообщается, что 21-летний футболист обеспечивал победу соперникам за вознаграждение. В одном случае сумма вознаграждения составила 8 тысяч долларов, во втором случае 20 тысяч евро. По приговору суда игрок-организатор договорных матчей получил наказание в виде штрафа 10200 гривен.

Напомним, Евгений Малик стал уже третьим футболистом «Металлиста» U-21, которому суд вынес обвинительный приговор. Ранее это участь постигла Даниила Соломаху и Руслана Ковтка.

Также вчера Генеральная прокуратура Украины допросила бывшего тренера «Тернополя» Романа Максимюка.

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 01.02.2017 14:55
    +1
    Нечесним шляхом заробляєш 8.000 $, потім 20.000 тисяч Є ... потім платиш 10.000 гривень штрафу, - і ти "чистий"!.. Як в такій державі жити?
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    staut_zt
      staut_zt, 01.02.2017 14:58
    +2
    А сколько нужно украсть, чтобы оправдали?
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    orl405
      orl405, 01.02.2017 15:00
    0
    M-E-S-S-E-R, 01.02.2017 14:55
    Нечесним шляхом заробляєш 8.000 $, потім 20.000 тисяч Є ... потім платиш 10.000 гривень штрафу, - і ти "чистий"!.. Як в такій державі жити?
    Ты не учиьывешь нашу систему. Шоб получить штраф, к не зону, пришлось отдать всё, что намутил с коэф. 3.
    Ссылка
    Артем Ильичев
    online
    Артем Ильичев, 01.02.2017 15:44
    0
    Десятка это чисто в казну. А вот на руки ушло все заработное,не совсем честным трудом-три магнитофона,3 куртки замшевых....
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    Артем Ильичев
    online
    Артем Ильичев, 01.02.2017 15:44
    0
    Десятка это чисто в казну. А вот на руки ушло все заработное,не совсем честным трудом-три магнитофона отечественных ,3 куртки замшевых....
    Ссылка
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