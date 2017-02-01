Олимпик хочет играть на Арене Львов

Євген Болкун, в.о. директора «Арени Львів», розповів каналу «Перший західний» про фінансову ситуацію стадіону після розірвання контракту із донецьким «Шахтарем».

Стадіон має ще шість мільйонів гривень боргів, а щоб сплачувати всі рахунки «Арені Львів» треба 17 мільйонів гривень на рік.

- Дуже енергозатрат ний стадіон. Тут високовартісні мережі, які не можливо законсервувати чи відключити на якісь періоди. Вони повинні постійно працювати навіть якщо немає ніяких заходів. Тільки на електроенергію в місяць нам потрібно мінімум 300 тисяч гривень. Це значна сума.

«Олімпік» виявив бажання грати на «Арені Львів». Скоро почнуться переговори. Ми розширимо нашу комерційну діяльність. Половину доходів давав саме наш комерційний відділ. Наразі вже заплановано провести кілька концертів.