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Олимпик хочет играть на Арене Львов

Донецкий клуб вскоре начнет переговоры с руководством львовского стадиона

  • 01.02.2017 14:37
  • 543 просмотров
  • 4 комментария
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stadion.lviv.ua
© stadion.lviv.ua

Євген Болкун, в.о. директора «Арени Львів», розповів каналу «Перший західний» про фінансову ситуацію стадіону після розірвання контракту із донецьким «Шахтарем».

Стадіон має ще шість мільйонів гривень боргів, а щоб сплачувати всі рахунки «Арені Львів» треба 17 мільйонів гривень на рік.

- Дуже енергозатрат ний стадіон. Тут високовартісні мережі, які не можливо законсервувати чи відключити на якісь періоди. Вони повинні постійно працювати навіть якщо немає ніяких заходів. Тільки на електроенергію в місяць нам потрібно мінімум 300 тисяч гривень. Це значна сума.

«Олімпік» виявив бажання грати на «Арені Львів». Скоро почнуться переговори. Ми розширимо нашу комерційну діяльність.  Половину доходів давав саме наш комерційний відділ. Наразі вже заплановано провести кілька концертів.

Источник — Галичина Спортивна

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Комментарии
    vitaha33
      vitaha33, 01.02.2017 14:44
    +2
    краще б зоря у львів переїхала, львівські і луганські фани давно дружать, і до зорі у львівян більш лояльне ставлення як до вічноноючих. Плюс симпатичний футбол луганчани показують, плюс лє
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    stopor2016
      stopor2016, 01.02.2017 14:51
    0
    Уж лучше - на Сантъяго Бернабео сразу ...
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    Sasha3110
      Sasha3110, 01.02.2017 15:18
    +2
    А чем Олимпик хуже Карпат вы мне скажите,что подстёгиваете так???
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    Виталий Додов
      Виталий Додов, 01.02.2017 15:36
    0
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