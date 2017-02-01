ОФИЦИАЛЬНО: Бранислав Иванович – игрок Зенита

Футбольные клубы «Зенит» и «Челси» достигли договоренности о переходе одного из самых титулованных игроков Европы Бранислава Ивановича. Соглашение с Ивановичем рассчитано на 2,5 года с возможностью продления еще на один год.

Бранислав Иванович родился 22 февраля 1984 года в Сремска-Митровице. Воспитанник «Ремонта», дебютировал за основной состав в 2002 году и через несколько месяцев перешел в «Срем», за который выступал до перехода в «ОФК» в 2003 году.

Через три года Иванович присоединился к московскому «Локомотиву», вместе с которым стал обладателем Кубка России. С 2008 года начал выступать за лондонский «Челси» и за 8,5 сезонов сыграл в 377 матчах, забил 34 мяча, стал двукратным чемпионом Премьер-лиги, трехкратным обладателем Кубка Англии, обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

Бранислав Иванович — двукратный лучший футболист Сербии и капитан национальной сборной. На счету защитника — 92 матча и 12 голов.