Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ОФИЦИАЛЬНО: Бранислав Иванович – игрок Зенита

Контракт сербского защитника с питерским клубом рассчитан на 2,5 года

  • 01.02.2017 14:25
  • 857 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Зенит. Бранислав Иванович
© ФК Зенит. Бранислав Иванович

Футбольные клубы «Зенит» и «Челси» достигли договоренности о переходе одного из самых титулованных игроков Европы Бранислава Ивановича. Соглашение с Ивановичем рассчитано на 2,5 года с возможностью продления еще на один год.

Бранислав Иванович родился 22 февраля 1984 года в Сремска-Митровице. Воспитанник «Ремонта», дебютировал за основной состав в 2002 году и через несколько месяцев перешел в «Срем», за который выступал до перехода в «ОФК» в 2003 году.

Через три года Иванович присоединился к московскому «Локомотиву», вместе с которым стал обладателем Кубка России. С 2008 года начал выступать за лондонский «Челси» и за 8,5 сезонов сыграл в 377 матчах, забил 34 мяча, стал двукратным чемпионом Премьер-лиги, трехкратным обладателем Кубка Англии, обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

Бранислав Иванович — двукратный лучший футболист Сербии и капитан национальной сборной. На счету защитника — 92 матча и 12 голов.

Источник — ФК Зенит

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 01.02.2017 14:52
    0
    І що він врятує Зеніт від 3-го місця?... гравець якісний, але платити 16 млн за 32-річного гравця можуть собі дозволити суто китайські клуби, ну і газпук звичайно...
    Ссылка
    Valetin Gjokaj
      Valetin Gjokaj, 01.02.2017 15:12
    0
    M-E-S-S-E-R, 01.02.2017 14:52
    І що він врятує Зеніт від 3-го місця?... гравець якісний, але платити 16 млн за 32-річного гравця можуть собі дозволити суто китайські клуби, ну і газпук звичайно...

    10 млн. євро
    Ссылка
    Valetin Gjokaj
      Valetin Gjokaj, 01.02.2017 15:13
    0
    Хоча...а хіба Івановіч не дістався Зеніту бесплатно ?
    В нього контракт був до літа якщо не помиляюсь. Трансфермаркет пише, що в якості вільного агента покинув
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.