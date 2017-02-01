Киевское «Динамо» подписало контракт с сербом Александаром Пантичем. О сроках соглашения не сообщается.
Напомним, 24-летний защитник ранее расторг контракт с «Вильярреалом». Первую часть сезона Пантич провел в аренде в «Алавесе», где сыграл 2 матча.
Новичок столичного клуба примет участие во втором тренировочном сборе «Динамо» в Испании.
Источник — ФК Динамо Киев
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А так, парень конечно до основы Вильярреала не дотягивал..Но в Кордобе и Эйбаре неплохое впечатление оставлял, и вроде бы как наделен первым пасом, чего ДК так не хватает..
Так что спорные ощущения по нему, будем посмотреть. В любом случае - удачи
А так, парень конечно до основы Вильярреала не дотягивал..Но в Кордобе и Эйбаре неплохое впечатление оставлял, и вроде бы как наделен первым пасом, чего ДК так не хватает..
Так что спорные ощущения по нему, будем посмотреть. В любом случае - удачи
И снова свободный агент, и не сборник, ну хоть не с ЧукРА уже радует...А так, парень конечно до основы Вильярреала не дотягивал..Но в Кордобе и Эйбаре неплохое впечатление оставлял, и вроде бы как наделен первым пасом, чего ДК так не хватает..Так что спорные ощущения по нему, будем посмотреть. В любом случае - удачи
Сборник. Играет за молодёжку. Парадокс в том что этот бесплатный боец может оказаться ценнее многих многомиллионных покупок.
ну ему же 24 уже, а за взрослую, вроде так и не играл...
В остальном его мастерство покажут игры
а кто то вообще Васю Кобина переподписывает, ух силища же. Берегитесь клубы чешских ПГТ
Ждите!! Удачи!!!!
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