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ОФИЦИАЛЬНО: Динамо подписало Александара Пантича

Сербский защитник достался киевскому клубу бесплатно

  • 01.02.2017 14:21
  • 3534 просмотров
  • 15 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Александар Пантич
© ФК Динамо Киев. Александар Пантич

Киевское «Динамо» подписало контракт с сербом Александаром Пантичем. О сроках соглашения не сообщается.

Напомним, 24-летний защитник ранее расторг контракт с «Вильярреалом». Первую часть сезона Пантич провел в аренде в «Алавесе», где сыграл 2 матча.

Новичок столичного клуба примет участие во втором тренировочном сборе «Динамо» в Испании.

 

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    jekavayp
    online
      jekavayp, 01.02.2017 14:28
    +4
    И снова свободный агент, и не сборник, ну хоть не с ЧукРА уже радует...
    А так, парень конечно до основы Вильярреала не дотягивал..Но в Кордобе и Эйбаре неплохое впечатление оставлял, и вроде бы как наделен первым пасом, чего ДК так не хватает..
    Так что спорные ощущения по нему, будем посмотреть. В любом случае - удачи
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    turist86
      turist86, 01.02.2017 14:29
    +4
    погодився на меншу зарплату, ніж Макаренко?
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    orl405
      orl405, 01.02.2017 14:33
    -4
    Секретная бесплатная кака? Намутить хотят. Выпустят пару раз, а потом втюхают китаёзам за бочку чая серебрянного призера нашего убогого мудиаля
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    yasher
    online
      yasher, 01.02.2017 14:35
    +5
    jekavayp, 01.02.2017 14:28
    И снова свободный агент, и не сборник, ну хоть не с ЧукРА уже радует...
    А так, парень конечно до основы Вильярреала не дотягивал..Но в Кордобе и Эйбаре неплохое впечатление оставлял, и вроде бы как наделен первым пасом, чего ДК так не хватает..
    Так что спорные ощущения по нему, будем посмотреть. В любом случае - удачи
    Сборник. Играет за молодёжку. Парадокс в том что этот бесплатный боец может оказаться ценнее многих многомиллионных покупок.
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    Щетинин Максим
      Щетинин Максим, 01.02.2017 14:49
    +5
    Лед тронулся, первый новичок в зимнее межсезонье, будем надеяться, что не последний. Удачи Пантичу в нашей команде.
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 01.02.2017 14:49
    +7
    yasher, 01.02.2017 14:35
    jekavayp, 01.02.2017 14:28
    И снова свободный агент, и не сборник, ну хоть не с ЧукРА уже радует...А так, парень конечно до основы Вильярреала не дотягивал..Но в Кордобе и Эйбаре неплохое впечатление оставлял, и вроде бы как наделен первым пасом, чего ДК так не хватает..Так что спорные ощущения по нему, будем посмотреть. В любом случае - удачи

    Сборник. Играет за молодёжку. Парадокс в том что этот бесплатный боец может оказаться ценнее многих многомиллионных покупок.

    ну ему же 24 уже, а за взрослую, вроде так и не играл...
    В остальном его мастерство покажут игры
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    WADO 1976
      WADO 1976, 01.02.2017 14:50
    -2
    Да ,времена меняются ! Кто то Ивановича подписывает ,а кто то игрока ,который даже Алавесу не подошел !
    Ссылка
    Василий Ковальский
      Василий Ковальский, 01.02.2017 14:50
    -1
    Клёво , Зенит Ивановича подписывает , а Динамо ноунейма)))
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    Reese
    online
      Reese, 01.02.2017 14:53
    +3
    Макаренка, я вам не пробачу ніколи, жлоби
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    Rustam OldBoy
      Rustam OldBoy, 01.02.2017 14:55
    +5
    Іванович пенс, замість Китаю поїхав у Росію
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 01.02.2017 15:01
    +2
    WADO 1976, 01.02.2017 14:50
    Да ,времена меняются ! Кто то Ивановича подписывает ,а кто то игрока ,который даже Алавесу не подошел !

    а кто то вообще Васю Кобина переподписывает, ух силища же. Берегитесь клубы чешских ПГТ
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    Cortazar
      Cortazar, 01.02.2017 15:22
    -1
    Однозначно - усиление. 60 матчей в чемпионате Испании, 24 года, бесплатно... Теперь ждем хорошей игры.
    Ссылка
    Виталий Додов
      Виталий Додов, 01.02.2017 15:34
    -2
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    Виктор Костюк
    online
      Виктор Костюк, 01.02.2017 15:47
    0
    Cortazar, 01.02.2017 15:22
    Однозначно - усиление. 60 матчей в чемпионате Испании, 24 года, бесплатно... Теперь ждем хорошей игры.
    ________________________
    Ждите!! Удачи!!!!
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 01.02.2017 15:48
    0
    WADO 1976, 01.02.2017 14:50
    Да ,времена меняются ! Кто то Ивановича подписывает ,а кто то игрока ,который даже Алавесу не подошел !
    а що ти тут робиш,смерд? йди на гілку про Яблонець
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