Ракицький є чи не єдиним гравцем Шахтаря, в контракті якого прописані штрафні санкції за вживання...

а що ти тут робиш,смерд? йди на гілку про Яблонець

в шлюхтьора взагалі нема сенсу існувати... хоть з Динамо,хоть без. Динамо - багаторічний символ к...

Чувак решил попиариться на проблема клуба. К чему, вообще весь этот разговор? Ну кто в здравом ум...

Десятка это чисто в казну. А вот на руки ушло все заработное,не совсем честным трудом-три магнито...

Десятка это чисто в казну. А вот на руки ушло все заработное,не совсем честным трудом-три магнито...