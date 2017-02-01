Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Раджа НАИНГГОЛАН: «Нельзя опускать руки раньше времени»

Полузащитник «Ромы» не теряет надежды на чемпионство в этом сезоне

  • 01.02.2017 13:52
  • 53 просмотров
  • 0 комментария
Метки
101greatgoals.com. Раджа Наингголан
© 101greatgoals.com. Раджа Наингголан

28-летний полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан – один из немногих игроков в составе римлян, преданность и верность которого столичному клубу не вызывает никаких сомнений.

Минувшим летом бельгиец отклонил очень выгодное предложение со стороны лондонского «Челси», оставшись в команде.
«Я выбрал свой образ жизни, вот уже 12 лет я выступаю и живу в Италии. Я чувствую здесь большое признание и уважение, поэтому мне не хотелось ничего менять и куда-то уходить. Я счастлив там, где нахожусь сейчас.

Поражение в матче против «Сампдории» получилось очень болезненным для всех нас, но мы еще хорошо отделались, так как «Наполи» по-прежнему остается позади. Безусловно, мы очень сожалеем, ведь дважды имели преимущество по ходу встречи, но нам так и не удалось решить исход матча в свою пользу. Удача отвернулась от нас. Впрочем, мы верим в себя и в свои силы, нужно смотреть вперед и продолжать борьбу.

В чемпионате остается еще достаточно много матчей, так что нельзя опускать руки раньше времени. Будем считать, что произошла неожиданная осечка, у нас есть шанс все исправить и наверстать упущенное. Надеемся, что предстоящий поединок «Ювентуса» с «Интером» завершится вничью. Нас устроит такой результат», – отметил Наингголан в интервью Sky.

Источник — Calcionews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.