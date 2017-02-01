Раджа НАИНГГОЛАН: «Нельзя опускать руки раньше времени»

28-летний полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан – один из немногих игроков в составе римлян, преданность и верность которого столичному клубу не вызывает никаких сомнений.

Минувшим летом бельгиец отклонил очень выгодное предложение со стороны лондонского «Челси», оставшись в команде.

«Я выбрал свой образ жизни, вот уже 12 лет я выступаю и живу в Италии. Я чувствую здесь большое признание и уважение, поэтому мне не хотелось ничего менять и куда-то уходить. Я счастлив там, где нахожусь сейчас.

Поражение в матче против «Сампдории» получилось очень болезненным для всех нас, но мы еще хорошо отделались, так как «Наполи» по-прежнему остается позади. Безусловно, мы очень сожалеем, ведь дважды имели преимущество по ходу встречи, но нам так и не удалось решить исход матча в свою пользу. Удача отвернулась от нас. Впрочем, мы верим в себя и в свои силы, нужно смотреть вперед и продолжать борьбу.

В чемпионате остается еще достаточно много матчей, так что нельзя опускать руки раньше времени. Будем считать, что произошла неожиданная осечка, у нас есть шанс все исправить и наверстать упущенное. Надеемся, что предстоящий поединок «Ювентуса» с «Интером» завершится вничью. Нас устроит такой результат», – отметил Наингголан в интервью Sky.