МАРКЕВИЧ: «Если Ярославский решит вернуть Металлист, он мне скажет»

Последний раз Мирон Маркевич выводил команду на тренировку еще в мае прошлого года. С июля он работает главой Комитета национальных сборных в ФФУ. И эти полгода стали самым длинным перерывом почти в 38-летней тренерской карьере Маркевича. 1 февраля специалисту исполняется 66 лет. Накануне своего дня рождения Мирон Богданович рассказал о новом этапе жизни.

«Внуки расскажут стихи»

- Я совсем не готовлюсь ко дню рождения. Все будет спокойно, без фанатизма. Рядом будут только близкие люди и друзья, ничего особенного не планирую. Конечно, моя семья довольна, что я рядом. Я 38 лет тренировал, и все это время в феврале был на сборах. И вот впервые за столько лет так получилось, что в этот день я дома.

- Как внуки обычно дедушку поздравляют?

- Они еще слишком маленькие, чтобы дарить подарки. Скорее их родители мне что-то дарят, а они уже присоединяются. Но когда они рассказывают стихи - это для меня лучший подарок.

«У меня творческий отпуск»

- Вы уже полгода не тренируете. Соскучились по тренерской работе?

- Конечно, ностальгия есть. Будто чего-то не хватает. Но что поделаешь, такова судьба. У меня сейчас, можно сказать, творческий отпуск. Хотя это только наполовину отпуск, потому что я работаю в Федерации футбола. Конечно, я привык к другому ритму жизни, но раз ситуация так сложилась, то нужно принять ее.

- Так как же изменился ваш график? Теперь у вас есть собственный кабинет?

- Есть, но много времени я там не провожу. Стараюсь следить за всеми нашими юношескими и молодежными командами, быть в курсе событий.

В национальной команде есть и главный тренер, и много помощников, которые следят за всеми игроками, поэтому особенно толкаться там мне нечего. А вот юношеские сборные меня интересуют, тем более что команды двух возрастов с весны начинают играть в элит-раундах отбора к чемпионату Европы. «Молодежка» узнала своих соперников. У них есть все шансы, чтобы пройти группу. Нужно помочь этой команде выйти на Олимпийские игры, потому что Украина там еще не играла. Все это я отслеживаю.

«Шевченко не навязываюсь»

- Как вы сотрудничаете с Андреем Шевченко?

- Когда сборная начинает готовиться к матчам, то, конечно, я наблюдаю за командой, смотрю тренировки. Не навязываюсь, потому что видел, как тренеры сборной готовятся к матчам - серьезно, тщательно. Все - люди опытные. Вижу, что они все делают правильно.

- Андрей Николаевич совета спрашивал?

- Мы общаемся, конечно. Если он меня спрашивает, я стараюсь отвечать. С коммуникацией у нас все в порядке.

- Лучший матч национальных команд Украины, который вы увидели, будучи куратором сборных?

- Молодежная сборная хороший матч сыграла с Францией. Национальная сборная выдала очень хороший первый тайм в Турции. Второй тайм с Исландией мне понравился, если бы еще пенальти забили… Так что таймы есть хорошие, теперь нужно всю игру хорошо провести. Надеюсь, что в матче против Хорватии так и случится.

- Сборная после длительного перерыва сыграла матч в Харькове. Вы тоже были на трибунах, вас тепло приветствовали. Какие ощущения от стадиона «Металлист» после стольких лет, проведенных там?

- Мой родной город - это Львов. Но по ощущениям Харьков тоже стал для меня родным. Мне всегда приятно туда приезжать. Мне там комфортно, много друзей, болельщики меня помнят, что очень приятно. Я скучаю по Харькову, ведь провел там почти десять лет. Это особое ощущение возвращения туда.

«Не надеюсь, что «Днепр» вернет долги»

- Вы до сих пор дружите с Александром Ярославским?

- Мы многое вместе пережили, и, конечно, наши отношения давно перешли из разряда рабочих в дружеские. Мы часто друг к другу ездим в гости. Вместе встречали Новый год, я был у него на 55-летии в Лондоне. Мы друзья по жизни, и этого у нас уже никто не отберет.

Нашей семье всегда приятно быть в кругу его семьи. Я надеюсь, что им также. Обсуждаем ли «Металлист»? Конечно. Мне хочется, чтобы команда возродилась, этого заслуживает город, болельщики. Но вернуть или не вернуть клуб, это должно быть решение только Ярославского. Думаю, если он что-то решит, то обязательно мне скажет.

- Как вы относитесь к слухам, что Игорь Коломойский отказался финансировать «Днепр»?

- Думаю, что Коломойский вполне может перестать финансировать клуб. Это слишком затратно. «Днепр» должен денег не только мне, а многим людям. Но считаю, что главное - чтобы команда осталась в Премьер-лиге. А для этого долги должны быть выплачены: и футболистам, и тренерам, и персоналу. Не дай бог, если «Днепр» повторит судьбу «Металлиста».

- Вы верите в то, что вам вернут задолженность?

- Я уже даже не надеюсь. Не верю, что они отдадут деньги. Да, юристы работают, процесс идет, но что толку? Юристы работали и когда мы расставались с «Металлистом». А потом клуб объявил себя банкротом. Поэтому я не верю. Хотя всякое, конечно, может быть. Но для меня дело даже не в деньгах сейчас, а в том, чтобы «Днепр» остался в элите.

«Чувствую себя молодым»

- Вы играете за ветеранскую сборную Украины. Кто вас пригласил в команду?

- Это под эгидой ФФУ была создана сборная, наш куратор - Олег Собуцкий, человек, который невероятно любит футбол и финансирует эту сборную. И мы ездим по всему миру. Вот 3 февраля улетаем в Испанию, у нас будет в Севилье две игры - с «Севильей» и «Бетисом».

С удовольствием езжу, потому что чувствую себя еще молодым, играя рядом со своими бывшими подопечными и ребятами, которые играли когда-то против моей команды. Очень благодарен, что эта команда существует.

Мы ездили не только за границу, но и в зону АТО, и по всей Украине. И когда по пять-шесть тысяч человек приходит на наши матчи, это очень приятно.

- Как вы поддерживаете форму?

- Я бегаю по утрам. Пять километров точно пробегаю. Играю в футбол у себя в школе в Винниках, конечно. Тренируюсь вместе с ветеранами. Стараюсь поддерживать форму, хотя возраст берет свое. Но я об этом не думаю. Играя за ветеранов, стараюсь ничего не портить, это очень важно в футболе.

- Вы хотите вернуться к тренерской работе? Возможно, ведете переговоры?

- Нет, переговоры я не веду. Да, ко мне обращались, но я отказался. Если будет что-то серьезное, то я подумаю. Но пока то, что мне предлагали, меня не устраивает. Хотя посмотрим, в футболе все может измениться за один день. Но, безусловно, мне бы хотелось тренировать.

«Внук будет учиться в школе «Вильярреала»

- Вы видите в вашем внуке Богдане продолжение футбольной династии Маркевичей?

- Хотелось бы, конечно. Но он еще маленький, ему всего три года. Мой сын работает в Испании помощником главного тренера команды U-20 «Вильярреала». И думаю, скоро внук начнет заниматься там в школе. Если он действительно тяготеет к футболу, я это сразу определю. У него уже есть и мяч, и форма - он одевается, играет в футболиста. Но пока еще нужно подождать.