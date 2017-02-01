Валерий ЛУЧКЕВИЧ: «Стандард – это хороший трамплин»

Новичок «Стандарда» Валерий Лучкевич рассказал о своих первых впечатлениях от команды и своих целях.

- «Стандард» - это один из сильнейших клубов Бельгии. Есть очень много известных игроков, которые здесь выросли как футболисты и которым «Стандард» проложил дорогу в будущее. То есть это хороший трамплин. В первую очередь, я хотел в Европу, и тут узнал, что мной интересуется «Стандард». Они делали это давно, и сейчас, спустя полгода, они тоже интересовались мной. Тут выбор был очевиден.

Я приехал сюда, чтобы доказать, что я готов играть в Европе, что я могу это делать. Это вызов для меня самого. Я буду стараться на каждой тренировке и в каждой игре выкладываться на полную, отдавать все силы, чтобы принести пользу команде. Уже была первая тренировка, познакомился с игроками «Стандарда». Был очень теплый прием, не ожидал такого. Здесь очень хороший коллектив. Почти все ребята разговаривают на английском, но вообще в большинстве своем здесь говорят на французском.