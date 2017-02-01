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Валерий ЛУЧКЕВИЧ: «Стандард – это хороший трамплин»

Украинский футболист хочет доказать, что он готов играть в Европе

  • 01.02.2017 13:37
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ФК Днепр. Валерий Лучкевич
© ФК Днепр. Валерий Лучкевич

Новичок «Стандарда» Валерий Лучкевич рассказал о своих первых впечатлениях от команды и своих целях.

- «Стандард» - это один из сильнейших клубов Бельгии. Есть очень много известных игроков, которые здесь выросли как футболисты и которым «Стандард» проложил дорогу в будущее. То есть это хороший трамплин. В первую очередь, я хотел в Европу, и тут узнал, что мной интересуется «Стандард». Они делали это давно, и сейчас, спустя полгода, они тоже интересовались мной. Тут выбор был очевиден.

Я приехал сюда, чтобы доказать, что я готов играть в Европе, что я могу это делать. Это вызов для меня самого. Я буду стараться на каждой тренировке и в каждой игре выкладываться на полную, отдавать все силы, чтобы принести пользу команде. Уже была первая тренировка, познакомился с игроками «Стандарда». Был очень теплый прием, не ожидал такого. Здесь очень хороший коллектив. Почти все ребята разговаривают на английском, но вообще в большинстве своем здесь говорят на французском.

Источник — ТК Футбол

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