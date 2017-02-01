Владимир Пятенко возглавил белорусский Крумкачы

Главным тренером белорусского клуба «Крумкачы» назначен Владимир Пятенко. Соглашение рассчитано на один год.

Владимир Николаевич родился в 1974 году. В бытность футболистом выступал за украинские «Металлист», «Таврию», «Металлург» и «Шахтёр», с которым выигрывал кубок Украины и серебряные медали чемпионата.

Как тренер Владимир Николаевич известен по работе с донецким «Металлургом», который он выводил в финал кубка Украины и еврокубки. Также в 2013 году возглавлял армянский «Бананц».

Помощниками главного тренера станут Альберт Ковалев, Валерий Макаревич и Яков Залевский.

– Владимир Пятенко – не совсем типичный наставник, – рассказал Денис Шунто. – Он не делает ставку на физическую подготовку, предпочитая работу с мячом. Пятенко проповедует комбинационный футбол, которым и отличался «Металлург». Нам это подходит.

Задачи на сезон простые: футболисты должны совершенствоваться, а команда прогрессировать. А какое место и сколько очков наберем – это зависит от многих факторов и готовности соперников.