Шахтер в Португалии: подготовка к матчу с Ольяненсе

Аха а вот старший Кличко любит такие игры

так я только рад буду , если в Шахтере будет хотя бы претендент на ЗМ, и вдвойне рад , ели этим и...

Официально Пантич в ДК !!!

Во-первых, IQ донбасского региона сначала проверили Янукович с Ахметовым, а затем с их подачи - П...

Согласен с тобой! Единственное, что скажу - Беланов Золотой мяч получил на сколько мне помниться ...

Считаете ли вы участников турнира достаточно сильными для подготовки?– Мы знаем, что любой соперн...