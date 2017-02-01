Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Шахтер в Португалии: подготовка к матчу с Ольяненсе

Часть игроков донецкой команды тренировалась на поле, часть – в фитнес-центре

  • 01.02.2017 13:22
  • 139 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Первый день февраля «горняки» начали с утренней тренировки. Те футболисты, которые вчера отыграли большую часть матча против «Яблонца», отправились в фитнес-центр, а остальные занимались на поле.

Продолжают восстанавливаться и выполнять беговую работу Богдан Бутко и Виктор Коваленко.  

Напомним, сегодня «Шахтер» проведет контрольный поединок против представителя португальской Сегунды «Ольяненсе». Начало в 17:30 по киевскому времени.

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.