Шахтер в Португалии: подготовка к матчу с Ольяненсе

Первый день февраля «горняки» начали с утренней тренировки. Те футболисты, которые вчера отыграли большую часть матча против «Яблонца», отправились в фитнес-центр, а остальные занимались на поле.
Продолжают восстанавливаться и выполнять беговую работу Богдан Бутко и Виктор Коваленко.
Напомним, сегодня «Шахтер» проведет контрольный поединок против представителя португальской Сегунды «Ольяненсе». Начало в 17:30 по киевскому времени.
Источник — ФК Шахтер
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