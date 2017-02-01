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Давид ЛУИС: «Могли обыграть Ливерпуль, но нам не повезло»

Футболист «Челси» подвел итоги битвы с «красными» (1:1)

  • 01.02.2017 12:50
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ФК Челси. Давид Луис
© ФК Челси. Давид Луис

Едва забив роскошным ударом в своём сотом матче в Премьер-лиге, Давид Луис проанализировал исход матча на «Энфилде» (1:1) и сделал позитивные выводы.

У «синих» были шансы набрать полновесные три очка после того, как Жоржиньо Вейналдум свёл на нет преимущество, полученное после штрафного в исполнении бразильца, в том числе и в моменте с отражённым пенальти Диего Косты, однако Давид Луис объяснил, почему счёт 1:1 нас всё равно устраивает.

«Тут всегда непросто играть и набирать очки», — сказал он.

«У нас была возможность выиграть матч, и в этом нам не повезло. Однако соперники очень здорово действовали, владея мячом, и у них есть потрясающие игроки».

«Атмосфера тут такова, что, будучи футболистом, ты должен радоваться тому, что появляется возможность сыграть в таком матче. Всегда приятно приехать сюда и сыграть в футбол».

«В конце концов, если окинуть взором всю картину, думаю, можно сказать, что это был хороший результат и заслуженное очко. Это придаёт нам уверенности перед встречей с «Арсеналом»».

Для всех причастных «Челси» удар Луиса со штрафного стал выдающимся моментом.

«Сколько времени прошло! — восклицает он. — Иногда нужно попытаться удивить. Я увидел, что вратарь не занял позицию, так что я постарался удивить его».

«Порой нужно чувствовать игру и видеть возможности. Я был счастлив, что у меня всё получилось».

Прочие результаты оказались в пользу «Челси», ведь «Тоттенхэм» сыграл вничью, а наш следующий соперник, «Арсенал», проиграл».

«Это Премьер-лига, этим она и прекрасна! В Премьер-лиге очки всегда даются с трудом. Каждый матч крайне сложен. Сезон долог, так что нам нужно продолжать упорно работать и задействовать свои способности».

Источник — ФК Челси

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