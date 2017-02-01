10 игроков, которых мы не увидим весной в украинской Премьер-лиге

Как известно, в Украине трансферное окно закроется лишь 2 марта, а вот во многих европейских чемпионатах дедлайн грянул в полночь 31 января. Вчера истек крайний срок, когда клубы Старого Света могли еще прикупить игроков из других команд.

Таковых из нашей УПЛ было немало, и пусть в громких сделках их фамилии не фигурировали, все же стоит отметить, кого мы уже наверняка не увидим во второй части сезона-2016/17 в составах украинских коллективов.

Александр КАРАВАЕВ

Клуб: Заря

Матчи в УПЛ: 90

Голы: 18

Переход Александра Караваева стал одним из первых громких январских переходов. Футболист, принадлежащий «Шахтеру», первую часть нынешнего сезона отыграл в «Заре», являясь лидером команды Юрия Вернидуба. Но 24-летний вингер решил попробовать свои силы за границей и отправился в один из сильнейших клубов турецкой Суперлиги — «Фенербахче». Правда, полноценный трансфер «Шахтер» туркам оформить не позволил, поэтому сошлись на арендном соглашении до конца сезона.

Караваев уже успел дебютировать и провести пять официальных игр за желтых канареек. Уже по первым матчам за команду Дика Адвоката стало ясно, что «Фенербахче» с трансфером не прогадал: в спаррингах Александр забивал и отдавал, успел отличиться голом в Кубке Турции, неплохо смотрится в матчах чемпионата. Засветился уже украинец и на главной странице клубного журнала, дав для него интервью.

Валерий ЛУЧКЕВИЧ

Клуб: Днепр

Матчи в УПЛ: 43

Голы: 5

Днепровский клуб зимой не потерял стольких лидеров, как прошлым летом, но есть один футболист, которого во второй части сезона будет очень не хватать омоложенному коллективу. Валерий Лучкевич впервые решил проверить свои силы за рубежом, подписав на днях контракт с бельгийским «Стандардом». Несмотря на девятое место в нынешней Лиге Жюпиле, красные являются одной из самых сильных команд Бельгии. Поэтому с большой долей уверенности можно сказать, что 21-летний футболист пошел на повышение и имеет все шансы сверкнуть в таком любимом украинцами первенстве.

Также отметим упорные слухи, сватавшие Лучкевича в киевское «Динамо», но то ли это были просто домыслы, то ли «Стандард» оказался проворнее украинского гранда, талантливого полузащитника в Киеве не будет. Примечательно, что переход Валерия Лучкевича стал самым дорогим украинским трансфером этой зимой, по некоторым данным сумма сделки оценивается от 1 до 1,5 млн. евро. Тем самым футболист помог и бедствующему «Днепру», если, конечно, деньги с продажи будут потрачены на подготовительные сборы или на выплату зарплатных долгов.

Владимир КОСТЕВИЧ

Клуб: Карпаты

Матчи в УПЛ: 85

Голы: 4

Защитник «Карпат» решил попытать счастья в ближнем зарубежье, в соседней Польше, подписав долгосрочный контракт с чемпионом сезона-2014/15 – «Лехом» из Познани. По словам самого игрока, именно этот клуб уже не первый год интересовался им, был самым активным в плане переговоров, поэтому защитник решил продолжить карьеру именно там. По некоторым данным, за этот переход «Карпатам» удалось выручить 300 тысяч евро, плюс сумма может возрасти за счет бонусов.

Вторая часть польской Экстракласы стартует только в феврале, и сейчас Лех проводит подготовку и товарищеские матчи. В одном из них, точнее в дебютном для себя 24-летний Костевич даже сумел отметиться голом и передачей.

Василий КРАВЕЦ

Клуб: Карпаты

Матчи в УПЛ: 32

Голы: 0

Вслед за Костевичем львовский клуб потерял еще одного флангового защитника. При этом 19-летний Кравец отправился намного дальше — на северо-запад Испании, в провинцию Галисия, в команду «Луго» из одноименного городка. Середняк Сегунды (второй по силе дивизион Испании) решил не спешить, и для начала взял игрока в аренду, но с возможным правом выкупа. Со своей новой командой Кравец имеет неплохие шансы в борьбе за выход в Примеру. Кстати, придя в коллектив, украинец стал самым молодым его футболистом (остальным ребятам от 20 лет и старше).

Юрий КОЛОМОЕЦ

Клуб: Ворскла

Матчи в УПЛ: 32

Голы: 11

Нынешней зимой полтавчане начали массово расставаться с футболистами, один из лучших игроков и лучший бомбардир (шесть мячей) команды в первой части чемпионата Премьер-лиги не стал исключением. Расторг контракт, но свободным агентом оставался недолго и перебрался в столицу Венгрии, где будет защищать цвета клуба МТК. Правда, в нынешнем сезоне новая команда 26-летнего форварда успехами не блещет (11-е место из 12 участников «вышки»), и, скорее всего, украинский форвард был приобретен, чтобы помочь ей сохранить прописку в элитной лиге Венгрии.

Михаил СИВАКОВ

Клуб: Заря

Матчи в УПЛ: 46

Голы: 2

«Заря» неожиданно лишилась одного из своих основных центральных защитников. 29-летний белорус попросту не прибыл на базу в запланированное время, когда команда Юрия Вернидуба выходила из отпуска. Позже генеральный директор луганчан Сергей Рафаилов сообщил, что Сиваков наверняка покинет команду. Так в принципе и случилось, и 20-го января Михаил объявился в России, в команде-новичке Премьер-лиги «Оренбурге». С украинским клубом, как стало известно, Сиваков расторг контракт по обоюдному согласию. Можно понять недоумение Вернидуба, с которым он комментировал переход легионера из клуба, регулярно участвующего в еврокубках, в третью с конца команду РФПЛ.

Александр КОБАХИДЗЕ

Клуб: Ворскла

Матчи в УПЛ: 127

Голы: 21

Грузинский полузащитник также решил совершить фирменный рейд, только в этот раз из ненадежной Полтавы в сторону благополучного турецкого берега. После девяти лет в украинском футболе легионер перебрался в состав одного из лидеров второй тамошней лиги — «Гозтеп» из Измира, с которым заключил полуторагодичный контракт. Последним украинским клубом 29-летнего футболиста была «Ворскла», за нее грузин отыграл полгода, был одним из ведущих исполнителей. Теперь же хавбек имеет неплохие шансы поиграть и в турецкой Суперлиге, если поможет своей новой команде повыситься в классе.

Артем ФАВОРОВ

Клуб: Звезда

Матчи в УПЛ: 11

Голы: 3

Лучший бомбардир прошлого чемпионата первой лиги в нынешнем сезоне впервые попробовал, что такое УПЛ. Летом перешел в «Звезду», еще к Друди. 22-летнему атакующему полузащитнику быстро удалось стать основным в составе новичка элитного дивизиона, и даже забить три мяча в первой половине сезона. Зимой новый тренер Роман Монарев затеял чистку состава, Фаворов оказался одним из тех, кто покинул команду. Правда, только на правах аренды, и как признался игрок, он сам изъявил желание попробовать силы именно в Европе. Что касается нового клуба, то им стал скромный представитель второго дивизиона чемпионата Дании — «Вайле». Команда из одноименного города с населением почти 55 тысяч, на данный момент идет на 9 месте из 12 участников, хотя от первого места ее отделяет всего шесть очков.

Кирилл ПЕТРОВ

Клуб: Олимпик

Матчи в УПЛ: 97

Голы: 3

Пробыв в Украине ровно год, вновь подался за границу чемпион Европы среди юношей 2009 года. Прошлой зимой он ушел из казахстанского «Ордабасы» с воспоминаниями о вкусном кумысе и тоской по семье. Перебрался в «Олимпик», благо клуб базируется в родном для футболиста Киеве, и за этот год стал основным в команде Романа Санжара, неоднократно выводил ее на поле с капитанской повязкой. Но сейчас воспитанник «Динамо» снова уехал за рубеж, на сей раз в Азербайджан, усилив «Нефтчи», борющийся за выживание в национальном первенстве.

Владимир ТАНЧИК

Клуб: Олимпик

Матчи в УПЛ: 44

Голы: 4

Креативный полузащитник Владимир Танчик променял команду, сражающуюся за топ-шестерку УПЛ, на аутсайдера венгерского первенства. С новым клубом — «Дьирмоте» из города Дьер — 25-летний вингер подписал контракт на полтора года. С ним футболисту придется бороться за выживание, команда занимает последнее 12 место, и отстает на семь очков от МТК Коломойца. Также отметим, что в прошлом сезоне «Дьирмоте» выиграл вторую лигу Венгрии, и является новичком нынешнего чемпионата.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

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