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Виктор ХОМЧЕНКО: «У меня были постоянные конфликты с Кварцяным»

Новичок «Карпат» рассказал, почему решил выбрать львовский клуб для продолжения карьеры

  • 01.02.2017 12:42
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ФК Карпаты. Виктор Хомченко
© ФК Карпаты. Виктор Хомченко

У вівторок львівські «Карпати» підсилилися 22-річним вихованцем волинського футболу Віктором Хомченком, який покликаний підсилити атакувальну ланку «зелено-білих». Про свої враження та плани на майбутнє Віктор розповів у інтерв’ю Інформаційному центру клубу.

– Я щасливий, що став гравцем «Карпат», – зізнається Хомченко. – У мене лише позитивні враження і я дуже радий, що гратиму під керівництвом Олега Анатолійовича Дулуба. Попереду у всіх нас непросте завдання. Я можу сказати, що повністю готовий до важкої роботи і маю велике бажання доводити, що можу допомогти «Карпатам». Вірю, що все буде добре.

– У твоєму житті раніше була лише одна команда – «Волинь». Ти провів не один рік у структурі цього клубу, однак зараз зважуєшся на рішучий крок.
– Я вирішив змінити обстановку і спробувати щось нове. Ви знаєте, що у мене були постійні конфлікти з головним тренером у попередньому клубі. Не хочу багато про це все говорити, адже це зайве. Зараз у моєму житті настає новий етап і я повністю сконцентрований на «Карпатах». Щодо «Волині», то хочу щиро подякувати всім за чудові роки – вболівальникам, керівництву клубу, персоналу, представникам тренерського штабу.

– «Карпати» перебувають на останньому місці в турнірній таблиці...
– Я готовий до боротьби і буду дуже радий, якщо допоможу команді. Сподіваюся, що у наступному сезоні в Лізі Парі-Матч показуватимемо набагато кращий футбол і вболівальники повернуться на трибуни «Арени Львів».

– Ти був учасником трьох західноукраїнських дербі за участю «Карпат» і «Волині». Що запам’яталося найбільше?
– Одного разу ми святкували перемогу, ще двічі зіграли внічию. Завжди було цікаво грати з львів’янами. Це справжнє галицько-волинське дербі. Тепер спробую себе у цих протистояннях у зелено-білій футболці.

– Під керівництвом Олега Дулуба ти вже працював на першому етапі підготовки у Туреччині. Які враження від роботи з новим наставником?
– Дуже позитивні. Мені подобається підхід тренера і його бажання прогресувати. «Карпати» не грають у «бий-біжи», а намагаються використовувати точні передачі для виходу з оборони, гра відбувається «знизу», ніхто просто так не розлучається з м’ячем. Дулуб вчить нас грати у розумний футбол.

– Чи знав когось із нинішнього складу «Карпат» перед підписанням контракту з клубом?
– Був знайомий з Підківкою, Чачуа, Мірошніченком.

– Протягом останніх сезонів за «Волинь» ти грав під 94-м номером. В «Карпатах» він вже зайнятий...
– (сміється) Так, Денис Мірошніченко грає з цим номером на спині. Я обрав 77-й. Чому так? Вибирав з тих, які залишилися. З радістю би обрав свій рідний, але Денис вже стільки років у команді, тому заслуговує грати під своїм номером. Втім це не найважливіше для мене – головне гра і користь для команди.

– На якій позиції почуваєшся найкомфортніше?
– Скажу банально – як тренер вирішить, так і буде. Я звик грати на позиції під нападником, вона для мене рідна.

Источник — ФК Карпаты

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