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Алексей ДИТЯТЬЕВ: «Варианты из России я отбросил сразу»

Украинский футболист объяснил, почему решил продолжить карьеру в «Карпатах»

  • 01.02.2017 12:19
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ФК Карпаты. Алексей Дитятьев
© ФК Карпаты. Алексей Дитятьев

Першу половину сезону Олексій Дитятьєв провів на високому рівні і заслужив схвальні відгуки від журналістів та експертів. Потужний центральний захисник (196 см, 90 кг) був одним із найнебезпечніших гравців у Лізі Парі-Матч під час стандартів і разом з тим якісно виконував оборонні функції у володіннях «Ворскли». Напередодні Дитятьєв змінив одну зелено-білу команду на іншу.

– Я обрав «Карпати» тому, що це дуже перспективний клуб, – каже Олексій. – Команда грає у хороший комбінаційний футбол. Крім того, важливим моментом є те, що цей клуб має велику історію, традиції, відданих вболівальників. Існує багато факторів, які вплинули на моє рішення.

– Ти дуже впевнено провів перше коло і, мабуть, мав чимало пропозицій для продовження кар’єри після полтавського етапу...
– Пропозицій вистачало, але без конкретики. Так, були варіанти за кордоном, у тому числі в Росії. Однак таку можливість я відразу відкинув. Щодо тих пропозицій, які були – я хочу ще залишитися в Україні. Як на мене, то «Карпати» були найбільш серйозним варіантом для продовження кар’єри.

– В центрі оборони «Карпат» у першій половині сезону надійно діяла пара Іван Лобай – Андрій Нестеров. Чи слідкував за їхньою грою?
– Не можу сказати, що ретельно стежив за їхньою грою, але в будь-якому випадку розраховую на те, що гратиму в основному складі. Принаймні, робитиму все від мене залежне.

– Твоя перша зустріч з «Карпатами» відбулася у 2012-му році. Тоді ти у якості капітана виводив на матч Кубка України проти львів’ян партнерів по «Кримтеплиці». Які спогади залишилися про ту гру?
– (посміхається) Так, добре пам’ятаю той матч. Пригадую, що капітаном «Карпат» був Андрій Ткачук, з яким ми потім зустрілися у «Ворсклі». Знаю, що Олександр Гладкий тоді грав проти нас. Ми програли у з різницею у два м’ячі. Пропускала «Кримтеплиця» вже у другому таймі. «Карпати» завжди ставили перед собою великі завдання і ми, як команда першої ліги, хотіли достойно виглядати на фоні такого суперника.

– Крім звичних приїздів до Львова разом зі своїми командами, ти відвідував наше місто у нефутбольних цілях?
– Ні, жодного разу не приїжджав, як турист. Лише візити з «Олімпіком» і «Ворсклою». Сподіваюся, що тепер матиму більше часу для того, щоб вивчити це красиве місто.

– При стандартах ти почуваєшся, ніби риба у воді. Можна розраховувати на те, що відтепер подача зі штрафного чи кутового для «Карпат» перетвориться на серйозну небезпеку біля воріт суперника?
– Безумовно, я сподіваюся на це. Впевнений, що тренерський штаб награватиме мене при стандартах, якщо я виходитиму на поле. Я сподіваюся, що зможу допомогти нашій команді.

Источник — ФК Карпаты

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