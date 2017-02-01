Наталья РАЧИНСКАЯ: «Успела и борщи варить, и матчи судить»

Наталья Рачинская, первая женщина-арбитр, которая стала работать на матчах Премьер-лиги, после завершения карьеры рассказала о том, что считает злом в футболе, о танцах с игроками и цветах от Луческу.
— Наталья, какие матчи в карьере больше всего запомнились?
— Много таких было. Это финал женских ЛЧ и ЧМ, полуфинал ЧЕ, участие в Олимпийских играх, финалы Кубка и Суперкубка Украины. И, конечно, первый и последний матчи Премьер-лиги. Приятно, что все поставленные цели были даже перевыполнены, потому что попасть на те же Игры и не мечтала. Конечно, желаний было много, особенно когда только начинала судить, но понимала, что осуществить их будет сложно. Такой уж у нас сложный менталитет. Считается, что нам, женщинам, борщи надо варить и детей воспитывать. Но мы успели не только все это, но и пробиться на высокий уровень в футболе.
— Пересекались с кем-то из знаменитостей в Рио?
— Видели вблизи мужскую команду сборной Бразилии. Было приятно находиться в 50 метрах от Неймара.
— Можете сравнить женский и мужской футбол?
— Женские команды сложнее судить, там более непредсказуемый футбол, хотя всегда стараешься быть готовой к неожиданностям.
— Как относитесь к симулянтам?
— Не очень хорошо, это зло в футболе.
— За речью своей хоть следят?
— Стараются. Если же что-то срывается, то сразу извиняются. Ну что же, бывает, у нас тоже. С той лишь разницей, что мы — про себя, а они вслух.
— А забавные случаи бывали?
— Во время одного товарищеского матча на меня бежал футболист и ни ему, ни мне уже не было куда деваться. Он сильно разбежался и я не успевала отскочить, в итоге он меня обнял и покружился со мной. Станцевали на линии получается.
— Как думаете, когда мы увидим женщин-арбитров на матчах мужских ЛЧ или ЛЕ?
— Может быть, когда-то и будет. Надежды есть всегда, но вместе с ними и сомнения, что допустят.
— Дома в вас что-то выдает рефери?
— Только когда иду на тренировку и надеваю спортивный костюм. У меня такой спортивно-парадно-выходной стиль, как я его называю.
— Кстати, сколько весит ваш багаж арбитра?
— 32 кг (смеется). Больше в самолет взять нельзя. Если же ездить по Украине, то около 20 кг.
Нужно взять минимум две пары обуви, с шипами и без, форму для разминки, форму с коротким и длинным рукавом.
— Мирча Луческу мог подарить вам цветы, а потом раскритиковать...
— Не считаю, что это была критика, скорее человек высказывал свое мнение. А вообще я просто не читаю то, что говорят о моей работе, разве что только чтобы посмеяться. Болельщики — это чаще всего люди, которые не знают не только нашей профессии, но и правил футбола. Анализу экспертов по телевизору не доверяю. Очень легко посмотреть повтор восемь раз и рассказать, как надо судить.
— Как относитесь к возможным изменениям правил, которые озвучил Марко ван Бастен?
— Пока еще ничего об этом не думала и ни с кем не обсуждала. Вот будут сборы арбитров в Турции — возможно, там поднимем эту тему.
— На улице вас узнают?
— Бывает, и автографы тоже просили. Но не так часто. Без формы арбитров даже футболисты не всегда узнают, что уж говорить о болельщиках.
— Какие у вас теперь планы?
— Очень хотелось бы стать инструктором, чтобы передавать свой опыт. Сейчас я работаю с девочками, с будущими женщинами-арбитрами. Самой юной — 14 лет. У нас есть женский чемпионат Украины, другие соревнования, и надо, чтобы их проводили женщины, не только ребята. Им надо пройти много этапов, арбитром ФИФА сразу стать не получится. Да и ситуация в стране сложная, а зарплата у женщины-арбитра небольшая. Приходится совмещать, кому-то с учебой, а кому-то с работой.
Вячеслав ЛАШУК
Источник — Вести
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