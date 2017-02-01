Наталья РАЧИНСКАЯ: «Успела и борщи варить, и матчи судить»

Наталья Рачинская, первая женщина-арбитр, которая стала работать на матчах Премьер-лиги, после завершения карьеры рассказала о том, что считает злом в футболе, о танцах с игроками и цветах от Луческу.

— Наталья, какие матчи в карьере больше всего запомнились?

— Много таких было. Это финал женских ЛЧ и ЧМ, полуфинал ЧЕ, участие в Олимпийских играх, финалы Кубка и Суперкубка Украины. И, конечно, первый и последний матчи Премьер-лиги. Приятно, что все поставленные цели были даже перевыполнены, потому что попасть на те же Игры и не мечтала. Конечно, желаний было много, особенно когда только начинала судить, но понимала, что осуществить их будет сложно. Такой уж у нас сложный менталитет. Считается, что нам, женщинам, борщи надо варить и детей воспитывать. Но мы успели не только все это, но и пробиться на высокий уровень в футболе.

— Пересекались с кем-то из знаменитостей в Рио?

— Видели вблизи мужскую команду сборной Бразилии. Было приятно находиться в 50 метрах от Неймара.

— Можете сравнить женский и мужской футбол?

— Женские команды сложнее судить, там более непредсказуемый футбол, хотя всегда стараешься быть готовой к неожиданностям.

— Как относитесь к симулянтам?

— Не очень хорошо, это зло в футболе.

— За речью своей хоть следят?

— Стараются. Если же что-то срывается, то сразу извиняются. Ну что же, бывает, у нас тоже. С той лишь разницей, что мы — про себя, а они вслух.

— А забавные случаи бывали?

— Во время одного товарищеского матча на меня бежал футболист и ни ему, ни мне уже не было куда деваться. Он сильно разбежался и я не успевала отскочить, в итоге он меня обнял и покружился со мной. Станцевали на линии получается.

— Как думаете, когда мы увидим женщин-арбитров на матчах мужских ЛЧ или ЛЕ?

— Может быть, когда-то и будет. Надежды есть всегда, но вместе с ними и сомнения, что допустят.

— Дома в вас что-то выдает рефери?

— Только когда иду на тренировку и надеваю спортивный костюм. У меня такой спортивно-парадно-выходной стиль, как я его называю.

— Кстати, сколько весит ваш багаж арбитра?

— 32 кг (смеется). Больше в самолет взять нельзя. Если же ездить по Украине, то около 20 кг.

Нужно взять минимум две пары обуви, с шипами и без, форму для разминки, форму с коротким и длинным рукавом.

— Мирча Луческу мог подарить вам цветы, а потом раскритиковать...

— Не считаю, что это была критика, скорее человек высказывал свое мнение. А вообще я просто не читаю то, что говорят о моей работе, разве что только чтобы посмеяться. Болельщики — это чаще всего люди, которые не знают не только нашей профессии, но и правил футбола. Анализу экспертов по телевизору не доверяю. Очень легко посмотреть повтор восемь раз и рассказать, как надо судить.

— Как относитесь к возможным изменениям правил, которые озвучил Марко ван Бастен?

— Пока еще ничего об этом не думала и ни с кем не обсуждала. Вот будут сборы арбитров в Турции — возможно, там поднимем эту тему.

— На улице вас узнают?

— Бывает, и автографы тоже просили. Но не так часто. Без формы арбитров даже футболисты не всегда узнают, что уж говорить о болельщиках.

— Какие у вас теперь планы?

— Очень хотелось бы стать инструктором, чтобы передавать свой опыт. Сейчас я работаю с девочками, с будущими женщинами-арбитрами. Самой юной — 14 лет. У нас есть женский чемпионат Украины, другие соревнования, и надо, чтобы их проводили женщины, не только ребята. Им надо пройти много этапов, арбитром ФИФА сразу стать не получится. Да и ситуация в стране сложная, а зарплата у женщины-арбитра небольшая. Приходится совмещать, кому-то с учебой, а кому-то с работой.

Вячеслав ЛАШУК