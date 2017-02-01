Ультрас Райо Вальекано записали Зозулю в нацисты

Ультрас «Райо Вальекано» предупредили президента клуба Рауля Мартина Пресу, что выступают против трансфера украинского полузащитника Романа Зозули из «Бетиса», поскольку не разделяют его политические взгляды.

«Мартин Преса! Мы не хотим видеть в команде таких игроков, как Зозуля. Из-за его нацистских взглядов ему нельзя позволять надевать красно-белую форму. Нельзя позволить ему пачкать её. Мы не будем рады его приходу», — говорится в заявлении болельщиков на их официальной странице в «Твиттере».

После перехода Зозули в «Бетис» в испанской прессе появилась статья, в которой форварда назвали нацистом: испанские журналисты перепутали герб Украины с нацисткой символикой. Позже появилось опровержение - издание, опубликовавшее статью, извинилось перед Романом Зозулей.

Роман Зозуля перешел в «Райо Вальекано» из «Бетиса» в последний день зимнего трансферного окна. Мадридский клуб взял игрока в аренду до конца сезона.