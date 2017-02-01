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Ультрас Райо Вальекано записали Зозулю в нацисты

Фаны клуба протестуют против трансфера украинского полузащитника

  • 01.02.2017 11:47
  • 2793 просмотров
  • 10 комментария
Метки
rayovallecano.es
© rayovallecano.es

Ультрас «Райо Вальекано» предупредили президента клуба Рауля Мартина Пресу, что выступают против трансфера украинского полузащитника Романа Зозули из «Бетиса», поскольку не разделяют его политические взгляды.

«Мартин Преса! Мы не хотим видеть в команде таких игроков, как Зозуля. Из-за его нацистских взглядов ему нельзя позволять надевать красно-белую форму. Нельзя позволить ему пачкать её. Мы не будем рады его приходу», — говорится в заявлении болельщиков на их официальной странице в «Твиттере».

После перехода Зозули в «Бетис» в испанской прессе появилась статья, в которой форварда назвали нацистом: испанские журналисты перепутали герб Украины с нацисткой символикой. Позже появилось опровержение - издание, опубликовавшее статью, извинилось перед Романом Зозулей.

Роман Зозуля перешел в  «Райо Вальекано» из «Бетиса» в последний день зимнего трансферного окна. Мадридский клуб взял игрока в аренду до конца сезона. 

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Комментарии
    jack_flieger
      jack_flieger, 01.02.2017 12:07
    +10
    Человек поддерживает армию своей родной страны, с каких пор это считается нацизмом?
    Пообкуриваются своею марихуаною, и в жоп... РТ смотрят
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 01.02.2017 12:08
    +12
    програємо ми інформаційну війну в європі, влада зайнята своїм збагаченням, от руssкі через продажних західних журналюг створюють українцям такий імідж
    Ссылка
    Виктор Воропай
      Виктор Воропай, 01.02.2017 12:24
    -9
    Не спроста герб Окраины похож на нацистскую символику..Ой не спроста...Не мугут так люди ошибаться..
    Ссылка
    dinamojoponogi777
      dinamojoponogi777, 01.02.2017 12:28
    -7
    ГНИДА КИЕВСКАЯ
    Ссылка
    Kirovograd_Da
    online
      Kirovograd_Da, 01.02.2017 12:32
    -9
    jack_flieger, 01.02.2017 12:07
    Человек поддерживает армию своей родной страны, с каких пор это считается нацизмом?
    Пообкуриваются своею марихуаною, и в жоп... РТ смотрят
    Армии разные бывают, были и гниды типа ОУН-УПА. Интересно другое, переобуваться на ходу будет, типа не знаю, хто такая Бандера.
    Ссылка
    Am-Shegar
      Am-Shegar, 01.02.2017 12:32
    +9
    Вот это напрасно. Прежде чем обзывать человека, нужно разабраться. Если человек поддерживает бойцов АТО, так что он значит нацист? Просто человек патриот Украины.
    Ссылка
    Kirovograd_Da
    online
      Kirovograd_Da, 01.02.2017 12:35
    -3
    Am-Shegar, 01.02.2017 12:32
    Вот это напрасно. Прежде чем обзывать человека, нужно разабраться. Если человек поддерживает бойцов АТО, так что он значит нацист? Просто человек патриот Украины.
    А Торнадо с Шахтерском кто поддерживал. Не такие ли кукушата деревянные.
    Ссылка
    Сергей Посунькин
    online
      Сергей Посунькин, 01.02.2017 12:35
    +3
    Kirovograd_Da, 01.02.2017 12:32
    jack_flieger, 01.02.2017 12:07
    Человек поддерживает армию своей родной страны, с каких пор это считается нацизмом?Пообкуриваются своею марихуаною, и в жоп... РТ смотрят

    Армии разные бывают, были и гниды типа ОУН-УПА. Интересно другое, переобуваться на ходу будет, типа не знаю, хто такая Бандера.
    ..одни знатоки.......толи дела "армия" даунецка....Не?
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    vovavovik
    online
    vovavovik, 01.02.2017 12:39
    +3
    Kirovograd_Da, 01.02.2017 12:32
    jack_flieger, 01.02.2017 12:07
    Человек поддерживает армию своей родной страны, с каких пор это считается нацизмом?Пообкуриваются своею марихуаною, и в жоп... РТ смотрят

    Армии разные бывают, были и гниды типа ОУН-УПА. Интересно другое, переобуваться на ходу будет, типа не знаю, хто такая Бандера.
    Через таких гнид як ти війна в Україні. Вата мацкальська!!!
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    Kirovograd_Da
    online
      Kirovograd_Da, 01.02.2017 12:42
    -1
    Я вообщето даже скакать не умею, в отличии дурней кастрюлеголовых.
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