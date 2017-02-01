Луис АДРИАНО: «Происходящее в Донецке воспринимаю с болью в сердце»

После прилета в Эмираты Луиc Адриано улыбался шире всех. Масштаб и сложность конкуренции с Зе Луишем ему только предстоит осознать. С кругом общения у него проблем нет - после первой тренировки он выходил со стадиона, оживленно беседуя с двумя другими бразильцами - Маурисиу и экс-партнером по «Шахтеру» Фернанду.

- Агент Марко Трабукки, участвовавший в вашем трансфере, заявил, что Луиc Адриану - первый футболист в истории, который переходит из серии А в чемпионат России с понижением зарплаты. В чем тогда состоит ваша мотивация при переходе из «Милана» в «Спартак»? - спрашиваю нападающего.

- Мотивация - играть в футбол (что в этом сезоне в «Милане» бразильцу давали делать крайне редко. - Прим. И.Р.). Мотивация - доказать, что я по-прежнему способен на многое. Мотивация - показать всем, что, пусть у меня не получилось в «Милане», может получиться в другом клубе. Намерен просто показывать свой истинный уровень и играть в тот футбол, в который я играл раньше.

- Насколько большую роль в вашем решении перейти в «Спартак» сыграл личный разговор с Массимо Каррерой? И что больше всего произвело впечатление?

- Сначала мы с ним пообщались по телефону с помощью представителей «Милана». А потом уже лично. Конечно, очень хорошо и важно было услышать мнение главного тренера, понять, что он хочет от команды и от меня, почувствовать его амбиции. Лично для меня, прежде чем соглашаться на переход в какую-то команду, нужно понять настрой тренера. Я его понял - и он меня вполне устроил.

- Каррера рассказал вам, что в «Спартаке» есть центрфорвард Зе Луиш, один из лучших игроков команды в первой части сезона, - и что теоретически вы вполне можете оказаться на скамейке запасных? Как бы вы на такой поворот событий отреагировали?

- Да, конечно. Понятно, что у нас будет какая-то борьба, конкуренция. Но сейчас не стоит загадывать, кто будет в стартовом составе, а кто - на лавке. Я не думаю об этом. А думаю только о том, чтобы тренироваться и играть. И настраиваю себя позитивно.

- Писали, что в «Интернасьонале» вы играли не на острие, а оттянутого нападающего, тогда как центрфорварда из вас сделал Мирча Луческу. Можете вспомнить эти навыки и сыграть вместе с Зе Луишем? Или это было уже слишком давно, и Каррера видит вас только центрфорвардом?

- Нет никаких проблем! Надо - сыграю по схеме в два нападающих, надо - оттянутого форварда. Как тренер решит, так и будет. Что же касается опыта игры в оттяжке в «Интернасьонале», он, если честно, небольшой. Я мало играл на этой позиции. Но проблем выйти на любое место, которое отведет мне тренер, и сделать там все, что окажется в моих силах, не будет.

- Вы стали лучшим бомбардиром чемпионата Украины в сезоне-2013/14, забив 20 мячей, сезоном позже опережали всех европейских снайперов в групповом этапе Лиги чемпионов. Какую голевую планку ставите перед собой на остаток нынешнего сезона и на следующий?

- Не ставлю себе каких-то конкретных планок. Просто буду стараться забить как можно больше. Начну сейчас, втянусь, адаптируюсь в коллективе - и буду надеяться, что смогу забивать много мячей. Сколько - не загадываю. Главное - забить как можно больше.

- Вам 29. Уверены, что сейчас вы не слабее, чем были в лучшие годы в «Шахтере»?

- Считаю, что остался как минимум на том же уровне. А может, даже в чем-то прибавил. Все-таки опыт дает прибавку и к качеству игры, и к уверенности в своих силах.

- Но ведь в «Милане» вы играли мало. Почему, по-вашему, у вас там не получилось? Виноваты сами - или, например, Винченцо Монтелла не оценил вас по достоинству?

- У тренера такая работа - выбирать футболистов в стартовый состав и определять, кто останется на лавке. Тренер работает сам, смотрит, как работаем мы, дает шансы игрокам. Не думаю, что здесь в чем-то нужно винить Монтеллу. На мой взгляд, он делал свою работу, я - свою, а получилось так, как получилось.

- Бакка и Лападула просто оказались сильнее вас?

- Не знаю. У меня нет объяснения, почему все произошло именно так.

- Восемь сезонов вы играли у Луческу, главного тренера в своей жизни, забивали под его руководством гол в победном финале Кубка УЕФА, делали пента-трик в матче Лиги чемпионов с БАТЭ. А теперь придется выходить на поле против него. Неужели это не вызывает смешанных чувств?

- Сейчас мне нет разницы, против кого играть. Так сложилось, что Мирча Луческу стал моим соперником, вернее, тренером команды соперников. Да, он дал мне многое. Дал уверенность в своих силах, возможность раскрыться по-настоящему, показать себя в европейском футболе. И я благодарен ему за все это.

В то же время для меня в этом нет никакой проблемы. Да, я помню свою историю, но сейчас главный тренер моей команды - Массимо Каррера. Именно он ведет меня вперед. И я буду играть за него и за свой новый клуб. А против кого - не важно, будь это Луческу или кто-либо другой.

- Принципиально ли для вас забить «Зениту»?

- Безусловно! Нападающие живут голами. Если забью - буду счастлив. Понятно, что очень важно будет показать себя в матче против «Зенита», напомнить о себе Луческу (улыбается). Буду искать возможность забивать всем командам, не только «Зениту». Но и в матче с ним буду очень стараться.

- Понимаете, что «Спартак» - это не «Шахтер», где два года терпеливо ждали вашей адаптации, и надо будет начинать забивать голы сразу? Не может ли это вас морально закрепостить?

- Действительно, в «Шахтере» мне давали время, в «Спартаке» этого времени на раскачку не будет. Прекрасно это сознаю.

- А вы надеетесь вернуться в сборную Бразилии, где последние два матча провели в марте 2015 года?

- В первую очередь я сейчас сконцентрирован на делах клуба. Сначала мне нужно заиграть, показать свой прежний уровень. Надеюсь, что смогу вернуться в сборную - но для этого нужно играть и забивать мячи.

- С какими чувствами вспоминаете Донецк?

- Для меня это болезненная тема. То, что происходит, очень грустно. По крайней мере я воспринимаю это именно так - с болью в сердце. Думаю, и любой другой - тоже. Считаю, то, что там происходит, разрушило классный, очень красивый город. Город, в котором играли в красивый футбол на красивом стадионе. Город, который рос и развивался.

Там по-прежнему есть люди, которых я знал. Знаю, в каких условиях они вынуждены жить. Эти условия не соответствуют нормальной жизни современного человека. Понимаю, что ситуация в Донецке сейчас плачевная, очень грустная. И у меня всегда портится настроение, когда начинаю думать об этом. Очень, очень жалко.

- Когда начались события в Донецке, летом 2014 года многие бразильцы из «Шахтера» не приехали на зарубежные сборы, но в итоге вернулись в команду. Что тогда происходило?

- Конечно, не хотели приезжать. Но потом вернулись. Надо было оставаться профессионалами, нас просили об этом. И мы это сделали. Я делаю свою работу - играю в футбол. Конечно, события за его пределами могут быть неприятными, а могут развиваться позитивно, но я остаюсь вне этих событий, хотя знаю о них. Мое дело - играть.