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Ворскла постарается забить Лаштувке

В среду полтавский клуб проведет товарищеский матч с чешской «Карвиной»

  • 01.02.2017 11:25
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ФК Ворскла
© ФК Ворскла

Заключний на першому закордонному зборі товариський матч ворскляни проведуть сьогодні з представником чеської Гамбрінус Ліги – футбольним клубом «Карвіна» з однойменного міста, населення якого налічує трохи більше 55 тисяч жителів. Місцева спортивна гордість серед елітних колективів після 16 проведених поєдинків іде сьомою, набравши 21 очко.

Честь цього колективу захищає добре відомий українським уболівальникам за виступами у «Дніпрі» воротар Ян Лаштувка. Досвідчений «бранкар» напередодні зустрічі зі знайомою йому «Ворсклою» роздав чимало компліментів полтавцям, сказавши, що очікує цікавого протистояння.

Зустріч відбудеться о 14:30 за київським часом на полі WOW Topkapi football center.

Источник — ФК Ворскла

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