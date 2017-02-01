Антонио КОНТЕ: «Это была невероятная игра»

После матча Антонио Конте был уверен, что его команда могла выиграть на «Энфилде», однако все равно покидал Ливерпуль с чувством удовлетворенности (1:1).

Конте спросили, был ли он разочарован пенальти, который не реализовал Диего Коста, или остался доволен исходом матча с учетом результатов конкурентов…

«Пятьдесят на пятьдесят, — ответил итальянец. — Я доволен игрой, которую показали мои футболисты. Играть на выезде против потерпевшего три поражения подряд «Ливерпуля» нелегко».

«Кроме того, на этом стадионе особая атмосфера, и поэтому я горжусь характером, который мои игроки продемонстрировали сегодня».

«Это была невероятная игра, очень плотная, максимально интенсивная, преисполненная давления с обеих сторон, что стало причиной множества ошибок команд».

«В играх такого рода сложно видеть ошибки и вносить исправления, но я рад, что мы провели отличный матч».

«Нам было нелегко поддерживать предложенный «Ливерпулем» темп и создавать моменты. Поэтому мы должны быть довольны».

«Безусловно, сегодня мы приобрели одно очко. Когда команда получает право на пенальти за 15 минут до конца, ты можешь задуматься о победе».

«Диего пробил хорошо, однако Миньоле совершил великолепный сэйв. Кроме того, после этого момента у нас было два шанса на гол, но мы их не использовали».

«Теперь нам важно восстановить силы, поскольку сегодня мы отдали на поле очень много энергии».

Давид Луис забил великолепный гол со стандарта

«Между Виллианом и Давидом Луисом отличное взаимопонимание. Он классно исполнил штрафной. Я рад за него, поскольку он показывает игру высочайшего уровня».

«Сейчас ему нужно забыть этот гол и полностью сконцентрироваться на предстоящей игре с «Арсеналом».

Сегодня закрывается трансферное окно

«Наша ситуация не изменилась. Мы остаемся с теми же игроками, которые провели первую часть сезона. Кроме того, к нам вернулись Натан Аке, Кенеди и Мусонда, а также присоединились футболисты из Академии».

«Наш состав не изменился. Я рад, поскольку трансферное окно закрылось и теперь мы можем сосредоточиться на второй половине сезона. Я горжусь тем, что мне довелось работать с этими футболистами».

Перед субботней поездкой на «Стэмфорд Бридж» «Арсенал» сегодня уступил в родных стенах «Уотфорду»

«Нам будет противостоять еще один топ-клуб, борющийся за чемпионство. Не забывайте, что в матче первого круга мы уступили им 3:0. Это будет отличный шанс для нас показать, что теперь мы совсем другая команда».

«Это будет еще один сложный матч, но мы играем дома и это очень важно. Это очень важная неделя для нас, и наша задача как следует подготовиться к «Арсеналу».