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Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Было бы классно перегнать Дарио Срну»

Защитник «Олимпика» - о подготовке команды ко второй части сезона

  • 01.02.2017 11:05
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ФК Олимпик. Дмитрий Немчанинов
© ФК Олимпик. Дмитрий Немчанинов
Защитник донецкого «Олимпика» Дмитрий Немчанинов рассказал о своих целях и амбициях, подвел итог первого этапа подготовки своей команды, который прошел в Киеве, прокомментировал неудачные выступления «олимпийцев» на Мемориале Макарова, и признался, что очень ждет турецкую часть подготовки, которая стартует уже 1 февраля.
 
- Первый этап подготовки команда провела в Киеве. Сложно было тренироваться в таких условиях?
- Слава Богу, что эти сборы закончились (смеется, - прим. авт.). Мы наконец-то поедем в Турцию, где тепло и есть возможность тренироваться на хороших полях. В Киеве мы в основном работали над физическими кондициями, набегали километраж. Думаю, мы справились с этой задачей, а все остальное будет происходить в Турции, там уже будем целенаправленно готовиться к чемпионату.
 
- Можно сказать, что выступления на Мемориале Макарова «Олимпик» провалил?
- Я не считаю, что мы провалили турнир. Конечно, было бы неплохо, если бы мы дошли до финала. В таком случае играли бы в хороших условиях, в манеже, не пришлось бы тренироваться на морозе в Счастливом. Наверное, именно на это рассчитывал тренерский штаб. Ну и мы могли бы больше игровых моделей отработать, если бы не вылетели из турнира.
 
- Что стало причиной таких неуверенных действий и отсутствия результата на турнире?
- Много было новичков, которых проверял в деле тренерский штаб. Поэтому во главу угла результат не ставился. Если бы главной задачей была победа в турнире, то сначала позаботились бы о результате, а потом занимались бы экспериментами. А так Роман Николаевич давал играть тем ребятам, которые приезжали на просмотр. А когда в решающих матчах выходила «основа» на поле, то мы уже были в роли догоняющих, как с той же «Сталью» U-21. Но в команде никто катастрофы из этого не делает, Мемориал Макарова был лишь этапом подготовки к чемпионату, не больше.   
 
- Зимой «Олимпик» покинули несколько ведущих игроков. Заменить их будет непросто?
- Сложно сказать, удастся ли сполна компенсировать потери. Команду действительно покинули футболисты, которых будет сложно заменить. Думаю, в середине турецкого сбора, когда уже будем налаживать игровые связи, можно будет сказать, удалось ли «Олимпику» заменить тех игроков, которые ушли зимой.
 
- Роман Санжар говорил, что проблемной сейчас является позиция центрбека. Готов прийти на выручку и сыграть на этой позиции, в случае необходимости?
- Мы как-то говорили на эту тему с Романом Николаевичем. В Турции у нас будет время, чтобы и этот вариант попробовать. У нас есть Дима Гришко и Эмерсон, также Виталик Федорив может сыграть в центре обороны. Если тренер мне скажет сыграть на позиции центрбека, то проблем не будет. Небольшой опыт игры на этой позиции у меня есть, не могу сказать, что это для меня какая-то новинка.
 
- «Олимпик» занимает четвертое место за четыре тура до финиша первого этапа. Попасть в шестерку и побороться за места в еврокубках команде по силам?
- Я думаю это главная цель нашей команды – попадание в еврокубки. Если взглянуть на наши осенние результаты, то можно увидеть, что мы здорово играли с нашими конкурентами. Да, у нас в заключительных четырех турах первого этапа чемпионата будут матчи с «Динамо» и «Шахтером», но это даже хорошо. Будет возможность проверить себя на фоне этих команд. Главное попасть в шестерку, а там уже показывать свой футбол. Это стимул для команды и каждого футболиста, чтобы показать себя в играх с ведущими командами страны и поиграть в еврокубках.
 
- Ты вместе с Дарио Срной среди лидеров по количеству результативных передач в чемпионате Украины. В чем секрет таких успешных действий в атаке для защитников? Тренер позволяет играть активнее впереди?
- Это шаблон крайнего защитника в современном футболе. Крайний защитник обязан подключаться к атакам своей команды. Как и все тренера, Роман Санжар требует, чтобы крайний защитник поддерживал атаку. В прошлом сезоне это не очень хорошо получалось, по-моему, я не отдал тогда ни одной голевой передачи. Но в этом году мы начали отрабатывать такие моменты, тренер требует, чтобы защитник забегал в зону, а его партнер всегда отдавал передачу в эту зону, после чего защитник должен выполнить прострел или подачу. Появилось больше передач во фланг, а соответственно, у меня увеличилось число голевых пасов.
 
- Перегнать Дарио сможешь?
- Было бы классно, может, какую награду за это дают? (смеется, - прим. авт.) Конечно, всегда хочется побеждать, даже быть в тройке в зачете ассистентов по итогам сезона – почетно. В конкурентах ведь Срна, Петряк, Тайсон – топ-футболисты. Когда ты видишь себя в такой компании, рядом с игроками, которые играют в Лиге чемпионов и Лиге Европы, ты понимаешь, что прогрессируешь, что твой уровень растет. Приятно конкурировать с такими людьми.
 
- В национальной сборной Украины позиция на левом фланге обороны – проблемная. Амбиции поиграть в «сине-желтой» майке есть?
- У любого футболиста есть мечта быть полезным своей национальной команде! Нужно играть, показывать высокий уровень, а тренеры сборной уже обратят на тебя внимание. Только стоит воспользоваться шансом. Авансов раздают много, но главное – им воспользоваться. Посмотрим, если мы проведем хорошо вторую часть сезона, то почему нет? Хотелось бы попасть в сборную!
 

Источник — ФК Олимпик

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