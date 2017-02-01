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Роман ДЕБЕЛКО: «Подстраиваемся под стиль игры соперников»

Футболист «Стали» рассказал о подготовке команды ко второй части сезона

  • 01.02.2017 10:56
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ФК Сталь. Роман Дебелко
© ФК Сталь. Роман Дебелко

Интервью клубной пресс-службе дал форвард каменчан Роман Дебелко.

- Как оценишь матч против «Ботева»?
- Получилась достаточно жесткая игра. Было много стыков. Очень довольны, что удалось забить гол, и я считаю, что мы заслуживали победу в этом матче.

- Вспомни, как удалось сравнять счет?
- Был стандарт, Сергей Воронин исполнял угловой, мяч полетел в мою зону ну и я головой замкнул передачу. Кстати, накануне игры, мы как раз это отрабатывали на тренировке.

- На твой взгляд, насколько сейчас команда готова к чемпионату страны?
- Я считаю, что пока еще рано говорить о том, насколько мы готовы к чемпионату, но уже сейчас видно, что у команды есть прогресс.  

- С приходом нового тренерского штаба изменения заметны?
- Конечно, они видны. Каждый знает, что должен делать на поле, на каждого соперника мы настраиваемся по-разному, подстраиваясь под их стиль игры. И скажу, что в тренерской команде Леонида Станиславовича Кучука собраны очень квалифицированные специалисты.

- Тяжело играть в футбол под нагрузками?
- Немного тяжело, но мы к этому уже привыкли. В чемпионате будет легче.

- Для «Стали» это была только вторая игра на сборах. За время отпуска успел соскучиться за футболом, за играми?
- Конечно, очень соскучился и хочется, чтобы игр было побольше.

- Своей игрой против «Ботева» был доволен?
- Я не знаю футболиста, который бы был полностью доволен своей игрой. Я очень рад, что получилось у меня забить гол, но всё равно, есть еще много ошибок, над которыми нужно работать.

- Какие лично у тебя задачи на сезон?
- Моя главная цель – забивать в каждом матче.

Источник — ФК Сталь Каменское

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