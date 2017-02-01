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Владимир ШАРАН: «Хотелось, чтобы пропускали больше»

Наставник «Александрии» - о подготовке команды ко второй части сезона

  • 01.02.2017 10:48
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ФК Александрия. Владимир Шаран
© ФК Александрия. Владимир Шаран
Между двумя турецкими сборами главный тренер «Александрии» Владимир Шаран подвел промежуточные итоги.
 
- Не помните, сколько раз бывали в Турции в зимнюю пору?
- Вы не поверите: очень похожий вопрос мне задали в январе на пограничном контроле в Анталье. Ответил, что раз в двадцатый - но это, конечно же, приблизительно, навскидку.
 
Зато точно помню, что впервые приехал сюда на сборы в конце девяностых - в качестве игрока «Карпат» при Мироне Маркевиче.
 
- Главной проблемой команд, выбирающих для подготовки к весне турецкое Средиземноморье, становится погода…
- В прежние годы не раз приходилось вносить коррективы в распорядок и заменять тренировки занятиями в тренажерном зале. Теперь, слава Богу, обошлось без сюрпризов. Мы выполнили все, что наметили - и даже в один из дней, когда начался сильный дождь, успели довести занятие до конца.
 
Надеюсь, и во время нашего февральского визита в эту страну погода не подведет, ведь ветра и дожди характерны для здешнего климата только в январе. Мы и Аланию местом проведения сбора выбрали не случайно: горы со всех сторон защищают ее от ветра.
 
- «Александрия» пропустила всего один мяч в четырех контрольных матчах. О чем это говорит: о прочности вашей обороны или о слабости соперников в атаке?
- По правде говоря, мне бы хотелось, чтобы пропускали больше. Это позволило бы уже на первом сборе увидеть проблемы в защите и понять, над чем работать в дальнейшем. Но в этом вопросе мы, думаю, разберемся в феврале, ведь предстоят поединки с «Марибором», «Астаной», грузинским «Самтредиа», чешским «Богемиансом» - достаточно крепкими соперниками. Да и юрмальский «Спартак», лидирующий в чемпионате Латвии, простым не назовешь.
 
Если анализировать наш январский сбор, то проблемы в обороне увидели лишь в первом матче с «Алтаем». После этого раз в два дня мы проводили теоретические занятия, где акцентировалось внимание на игре в обороне. Я был приятно удивлен, что в следующих играх ребята выполняли все то, что требовалось.
 
Хотя соперники и были весьма среднего уровня, моменты у наших ворот возникали часто - но реже, чем в прошлом году. Отмечу, что в спаррингах нас выручали вратари. Особенно это касается Леванидова. Победы позволили игрокам почувствовать психологическую уверенность. А это в свою очередь помогло легче переносить нагрузки.
 
- Кто из спарринг-партнеров произвел на вас наибольшее впечатление?
- Все четыре команды были практически одинакового уровня. Выделил бы, пожалуй, лишь болгарскую «Славию». Это хорошая молодая команда. «Алтай» только недавно появился в классе сильнейших чемпионата Казахстана, поэтому еще не выглядит в полной мере сыгранным. Видно, что с новым болгарским тренером ей предстоит немало работы.
 
«Газ-Метан» делит третье-четвертое места в чемпионате Румынии, однако в спарринге с нами ему не удалось показать присущую футболистам этой страны быструю и техничную игру. Было много борьбы, которая держала в напряжении от первой до последней минуты. Что касается молдавской «Зари», то с ней мы встретились в первом же для нее спарринге, на пятый день после приезда в Турцию. Видимо, поэтому легко их переиграли.
 
Кстати, в поединке с «Зарей» могли забить и больше, чем два мяча. При том, что команда эта неплохая, она имеет свой игровой почерк. Впрочем, ставить результат во главу угла на сборах считаю неправильным - пусть одерживать победы всегда приятно.
 
- На сбор с командой ездили потенциальные новобранцы Валерий Бондаренко и Терентий Луцевич. Какое мнение сложилось о них в процессе работы?
- Прежде всего, отметил бы их человеческие качества. Хорошие ребята, коммуникабельные. Луцевич - открытый человек, Бондаренко более скромный. Они сразу же влились в коллектив, да и в работе проявляли старание. Правда, выдерживать нагрузки им было сложно.
 
Наблюдая за Луцевичем, я перед каждой игрой колебался, а колебаться в отношении легионера неправильно. Получилось, что он не оправдал надежд, но я сказал ему, что буду следить за его игрой. И если в ближайшие полгода он прибавит в тех качествах, которые я ему назвал, он может прийтись ко двору нашей или, возможно, другой команде премьер-лиги.
 
Что касается Бондаренко, то решается вопрос о его переходе в «Александрию» с прежним клубом - «Скалой». Надеюсь, все сложится удачно, и этот игрок составит конкуренцию нашим центральным защитникам. Если в дальнейшем он будет относиться к работе так же, как и в ходе первого сбора, то сможет оправдать наше доверие.
 
- А что скажете о сербе Бояне Дубаиче, который присоединился к команде уже в Турции?
- Сначала я ознакомился с его игрой по предоставленному видеоматериалу - и лишь после этого согласился посмотреть футболиста в деле. Дубаич может сыграть как на позиции оттянутого нападающего, так и центрального форварда. В большей степени это игрок штрафной площадки. Он неплохо играет корпусом, умеет зацепиться за мяч. Но самое главное, серб обладает ценным для форварда качеством использовать не только моменты, но и полумоменты.
 
Дубаич, появился в нашем тренировочном лагере во второй части сбора, но выглядел свежее, чем наши игроки. В матче с «Зарей» он показал неплохой уровень игры. Но за столь короткое время я не принял в связи с ним окончательного решения. Поэтому мы и пригласили Дубаича на второй турецкий сбор. К этому вопросу следует подходить со всей ответственностью, ведь легионер должен быть на голову сильнее украинских игроков.
 
- В плотном рабочем графике сборов наверняка есть тайм-ауты. Как их проводите?
- Тренировочный процесс мы делим на микроциклы. Отработав шесть-семь дней, после утреннего занятия отправляемся в Аланию, где на протяжении трех-четырех часов ребята гуляют по городу. Там очень красивая набережная, порт. В центре продаются сувениры. 
 
Чаще всего свободное время ребята проводят за картами, играя в джокер. Я им разрешаю. Как правило, футболисты собираются в холле отеля. Да и по вечерам после тренировки - как и накануне выездных игр в автобусе - карточные игры самое распространенное занятие в команде. А вот в дневное время, как и день матча, это запрещено. За нарушение предусмотрены штрафы. 
 
- И кто в «Александрии» слывет заядлым картежником?
- Играют восемь человек, разделяясь на две группы, но в «турнирные» дела я не вникал. Не думаю, что играют на какие-то большие суммы, ведь команда у нас небогатая. Но понять интерес ребят к картам могу, так как в бытность свою футболистом сам играл. Джокер - игра, требующая работы мысли. А игры, в которых развивается мышление, весьма полезны. 
 
- На что будет направлена работа на третьем по счету этапе подготовки к весенней части чемпионата?
- Времени осталось не так много, поэтому поработаем над совершенствованием скоростной выносливости и скоростно-силовых качеств. Много внимания уделим вопросам тактики. А еще - нас ждет тестирование. Из Киева на один день приедет специалист с аппаратурой, а собранные данные помогут определить, над чем нам необходимо еще работать. Хорошим подспорьем станут и контрольные матчи.
 

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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