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Дарио СРНА: «Хочу закончить карьеру в Шахтере»

Капитан донецкой команды рассказал о подготовке к поединку с «Сельтой»

  • 01.02.2017 10:45
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ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Капитан «Шахтера» ответил на вопросы зарубежных журналистов.

– Дарио, ваше мнение о сборе в Португалии и матче Atlantic Cup с «Яблонцем»?
– Мы хорошо работаем и готовимся к противостоянию с «Сельтой». Конечно, встреча с «Яблонцем» была товарищеской, но мы хотим побеждать в каждом поединке. Нам противостоял сложный соперник, действовавший от обороны, так что этот спарринг полезен. Ежедневно  проводим две тренировки, потому есть определенный фон усталости. Но в целом мы удовлетворены. Отмечу организацию, хороший стадион, поле.

– «Шахтер» уступил в серии пенальти…
– Это лотерея в футболе, вопрос удачи. Повторюсь, мы готовимся к первой встрече с «Сельтой» 16 февраля – это наша цель.

– Считаете ли вы участников турнира достаточно сильными для подготовки?
– Мы знаем, что любой соперник старается показать максимум возможностей в матче с нами, поскольку «Шахтер» – большой клуб. Капитан «Яблонца» Томаш Хюбшман провел много лет в нашем составе, знает некоторые тактические моменты. Находиться здесь и встречаться с хорошими соперниками в целом очень важно для нас. Также нужно обойтись без травм, отлично провести сборы и в оптимальной форме подойти к матчам чемпионата и Лиги Европы.

– Вы заявили, что остаетесь в «Шахтере». Для вас это особенный клуб?
– Конечно, потому что я в нем уже больше 13 лет. Почти всю свою карьеру я провел здесь. Мне было бы тяжело покинуть своих болельщиков, друзей и клуб, ведь мы любим друг друга. И, как уже говорил раньше, я хочу закончить свою карьеру в «Шахтере».

Источник — ФК Шахтер

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